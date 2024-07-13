Жители в 26 и в 19 микрорайоне без электроэнергии из-за повреждения кабеля

В редакцию Lada.kz обратились с жалобой жители 26 и 19 микрорайонов. По словам горожан, они с часу дня сидят без электроэнергии. В ГКП «АУЭС» сообщили, что в двух микрорайонах произошло повреждение кабеля.

Иллюстративное фото pixabay

Жители 26 и 19 микрорайонов пожаловались на то, что уже несколько часов вынуждены сидеть без электричества.

Электричество отключили около 13:00, сейчас уже 18:30, а оно до сих пор не подключено. В такую жару мы сидим без кондиционеров, в квартире невыносимо дышать из-за духоты. В АУЭС говорят только «ждите, бригада работает». Сколько еще нам так сидеть? Вчера нам тоже отключали электричество с 9 до 12 ночи. Уже второй день мы мучаемся, - жалуется жители 26 микрорайона.

Журналисты редакции выяснили, что произошло аварийное отключение. В ГКП «АУЭС» сообщили, что в двух микрорайонах произошло повреждение кабеля.