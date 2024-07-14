Отношение чиновников к государственному флагу показали водители в Актау

Грязные государственные флаги, установленные вдоль автодорог, показали водители. Комментарий предоставили в Актауском городском акимате.
По обе стороны проспекта Нурсултана Назарбаева на столбах освещения установлены государственные флаги. Водители раскритиковали их грязный вид, заявив, что это неуважение к государственным символам.
Неряшливость государственных флагов в данном случае символизирует в целом положение дел в городе: проблемы с водой, с порывами, с электричеством, с дорогами и т.д., - говорит водитель Асхат.
В Актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что около 60 флагов были размещены в преддверии дня государственных символов – 4 мая.
В скором времени, пообещали в акимате, их планируется обновить.
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