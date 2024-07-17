Министры обороны стран Центральной Азии собрались в Актау

В Актау министры обороны стран-участниц международного учения «Бiрлестiк-2024» посетили военные объекты. Об этом сообщили в министерстве обороны Казахстана.

Фото: министерство обороны РК

В Мангистауском регионе министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков ознакомил коллег из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с учебно-боевыми возможностями вверенных воинских подразделений и условиями проведения учения.

Первым пунктом посещения стал ракетно-артиллерийский корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана. В ходе визита главам делегаций рассказали о боевых возможностях корабля и выполняемых задачах. Затем зарубежные гости прибыли в водолазный центр. В учебно-тренировочном комплексе они осмотрели вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки боевых пловцов.

В войсковой части 25744 им были продемонстрированы учебные тренажеры, на которых осуществляется подготовка морских пехотинцев.

По прибытии на полигон «Оймаша» главы зарубежных делегаций ознакомились с условиями размещения и питания военнослужащих. Произведя осмотр вооружения и военной техники, они прибыли на войсковое стрельбище, где военнослужащие дружественных армий выполнили элементы армейской тактической стрельбы. Бойцы успешно справились с поставленными задачами, показали отличную выучку и меткость при стрельбе.

Кроме того, руководители оборонных ведомств побывали в пункте управления объединенной группировки войск оперативного командования «Запад», где ознакомились с его возможностями и замыслом учения.

О том, что в Мангистауской области пройдут военные учения пяти стран, стало известно в апреле текущего года. Торжественное открытие «Бірлестік-2024» прошло 11 июля.