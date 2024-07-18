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18.07.2024, 16:39

Спортсмен из Актау получает 1 800 000 тенге в месяц, работая в Англии

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Известный спортсмен из Актау, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Ильдар Ягьяев рассказал, сколько он зарабатывает за день и в месяц, работая store manager в Англии.

Фото Ильдара Ягъяева
Фото Ильдара Ягъяева

Ильдар Ягъяев в очередной раз поделился с нашей редакцией о работе в Англии. На данный момент он работает store manager в одной из компаний.

По его словам, эта работа не сложная, в его обязанности входит принятие товара на склад более 1000 номенклатур и умение работать с инструментами.

Прочитал комментарий под последним видео, где я рассказывал про работу лейбором в Лондоне с заработком 330 тысяч тенге в неделю.  Так вот, люди писали, что и в Казахстане можно спокойно заработать миллион тенге. Теперь меня повысили, и я работаю store manager с оплатой 120 фунтов в день и с бесплатным проживанием в уютном городке Брейнтри. А самое интересное, я теперь зарабатываю 1 800 000 тенге в месяц. Все благодаря нашей прекрасной экономике, так как один фунт стоит 618 тенге, - рассказал Ильдар Ягьяев.

Спортсмен отметил, что он не просто намекает согражданам на переезд, а говорит об этом напрямую.

Друзья, я говорю вам прямо: переезжайте, путешествуйте, изучайте. Жизнь одна, и необходимо расширять свой кругозор, чтобы видеть реальную картину мира, а не только то, что показывают по телевизору, - отметил Ильдар Ягьяев.

Напомним, Ильдар Ягьяев в 2023 году уехал на заработки в Англию. По приезду занимался сборкой салата на ферме.

В апреле 2024 года Ильдар Ягьяев завоевал медали на чемпионате Великобритании по грэпплингу и джиу-джитсу.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Класс! Такие деньги у нас зарабатывает только аким области ничего не делая
18.07.2024, 16:19
fox1167
fox1167
Класс! Такие деньги у нас зарабатывает только аким области ничего не делая
18.07.2024, 16:19
alixah
alixah
Молодец, красавчик.
18.07.2024, 12:37
alixah
alixah
Молодец, красавчик.
18.07.2024, 12:37
alixah
alixah
Молодец, красавчик.
18.07.2024, 12:37
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