Где отключат воду и электроэнергию в Актау 19 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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Сегодня, 19 июля, ремонтные работы по водоснабжению в четырех микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Питьевую воду отключили в 11 микрорайоне в связи с порывом возле 3 дома. Под ограничением дома №№ 3, 4, 10, 11, 60. Ориентировочное время восстановления водоснабжения -15.00.

Также питьевое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом в микрорайоне Шығыс-2. Под ограничением дома №№ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ориентировочно до 17.00.

В связи с порывом без технической воды сегодня остались жители 1 микрорайона. Под ограничением дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, школа. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

По заявке обслуживающей КСК для проведения ремонтных работ отключили техническую воду в 30 микрорайоне. Временно без воды остались жители домов №№166, 167, 168, 169, 183, 183/1, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 19 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.