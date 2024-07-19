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19.07.2024, 16:51

Змеиное гнездо запечатлели очевидцы у берега Каспия в Мангистау

Общество 0 0 Наталья Вронская

Видео с логовом змей попало в объектив местных жителей, прогуливающихся по берегу Каспия, сообщает инстаграм-паблик Aktau_live.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

На кадрах змеи, предположительно, водянки разных размеров, пытаются укрыться от человека под «буйками».

Люди на видео комментируют происходящее:

«Тут и взрослые, и их дети. Может, возьмем?! Они и внутри здесь сидят», - говорят мужчины.

Некоторые комментаторы, при виде подобного зрелища пришли к выводу, что организовать гнездо на берегу моря пресмыкающимся пришлось из-за проблем с экологией.

«Состав воды моря  уничтожается и поэтому змеи выходят на берег», - пишет пользователь.

Другие же посчитали явление вполне привычным:

«Обычные водянки. В детстве ездили на розовые скалы. Было жарко, бросали одежду на камни. После 16 пошли забирать, там столько же змей было под вещами. До сих пор эта жуткая картина стоит перед глазами».

В целом пользователи сети пришли к выводу, что в условиях сильной жары змеи ищут хоть какой-то тенек, чтобы укрыться. Поэтому конструкция на берегу и стала пристанищем такого большого количества особей.

Для справки:

Водянка или водяной уж - крупная змея длиной тела до 140 см. Хвост короче тела примерно в 5-6 раз. Наиболее обычные размеры половозрелых особей - до 80 см у самцов и 98 см у самок. Голова уплощённая, с заострённой мордой.

Среда обитания водянки связана в основном с пресными и солеными водоемами. Но какое-то время она проводит и на суше, в основном ночью. А утром, отдохнув, выползает и начинает охотится в водоемах. Питается рыбой. Основными врагами для водянки могут быть хищные птицы и животные. Для человека этот вид змеи абсолютно безопасен. И если даже в редких случаях могут укусить человека, то укус безопасен и даже не будет заражения, ведь их слюна обладает бактерицидными свойствами.
Водяной уж не агрессивен, при виде человека он обычно старается скрыться в воде или в укрытии. Обороняется уж выделением сильно пахнущего трудносмываемого вещества и шипением. Укусы крайне редки. Для человека они практически не представляет никакой опасности, в редких случаях в ранки может попасть инфекция.

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