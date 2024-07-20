Скамейки раздора: в Актау жильцы высотки второй год «отвоевывают» лавочки у соседки

Фото жителей дома №19

В прошлом году жильцы семиэтажки остались без двух скамеек, установленных у главного входа галерейного дома. Тогда, по их словам, одна из соседок, ссылаясь на постоянный шум от сидящих на лавочках людей, обратилась с просьбой их демонтажа в городскую администрацию и ПКСК.

После чего остальным жильцам дома, включая пенсионеров, пришлось собирать подписи, чтобы лавочки вернули обратно.

На этой неделе произошла аналогичная ситуация. Соседка, со слов жильцов, настаивает на повторном сносе лавочек. На место прибыли представители акимата и работники ПКСК со сварочным аппаратом. Жильцы, заметившие работы по демонтажу, пытались воспрепятствовать происходящему.

Председатель ПКСК прислушался к просьбам людей и потребовал снова заварить лавочки.