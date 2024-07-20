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20.07.2024, 15:39

Изменились сроки подачи питьевой воды в Актау

Общество 0 3 Сергей Кораблев

В ТОО «МАЭК» сообщили о новом времени подачи питьевой воды на город.

Фото с сайта krasrab.ru
Фото с сайта krasrab.ru

На верхнюю зону города давление и расход питьевой воды выведены на 70% от рабочей нагрузки, уточнили на предприятии.

По нижней зоне города идёт заполнение резервуара питьевой воды на ЦУВС-3 с последующим заполнением трубопровода питьевой воды на город.

Данные меры приняты для избежания образования порывов.

Режим подачи питьевой воды на верхнюю зону города (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны; 40 и 41 дома 16 микрорайона, жилые комплексы «Абырой», «Несибе», «УайтХаус», «Отпан тауэрс», а также ЖК «Дукат - 1д», «Жанболат» 17 микрорайона, микрорайоны 24, 26, 27, 28, 29, 29А, Толкын-1, Толкын-2) стабилизируется к 17:00 часам.

Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 25 микрорайоны) стабилизируется к 19:00 часам.

ТОО «МАЭК» приносит извинения за временные неудобства.

Жители областного центра массово жалуются на отсутствие питьевой воды, подачу которой обещали возобновить к утру 20 июля.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Kain-Livesy
Kain-Livesy
Время - 10 часов вечера. Уже вторые сутки сидим без воды. Представители Акимата отмалчиваются. МАЭК и КЖСА говорят, что стабилизируют давление, но это длится уже больше 12 часов. И никто так и не отвечает на вопрос: когда будет вода?!
20.07.2024, 17:23
OpOp
OpOp
ГДЕ ВОДА?
20.07.2024, 16:26
Kain-Livesy
Kain-Livesy
17-30 воды нет в 12мкр
20.07.2024, 12:28
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