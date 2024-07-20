Почему в Актау до сих пор не дали питьевую воду?

Жители областного центра массово жалуются на отсутствие питьевой воды, подачу которой обещали возобновить к утру 20 июля. Комментарий по сложившейся ситуации предоставили в ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

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В редакцию Lada.kz поступает множество жалоб от жителей верхних и нижних микрорайонов на отсутствие питьевой воды в квартирах.

Время уже 12:00, а воды нет. Это серьезный вопрос – целый областной центр без питьевой воды. Не кажется ли странным, что ремонты этих ЦУВС участились в последнее время. Я живу в Актау уже довольно долго, такого никогда не было. Проводились плановые работы раз в год и все, а здесь каждые две недели ремонты. Только акима нового поставили на город, и у «МАЭК» новый руководитель, да областной аким новый, сомнения в их компетентности, однако, появляются. Можно объявить режим ЧС и взять деньги из резерва на устранение. Другие регионы так и делают, - говорит житель 14 микрорайона.

Жители 9 микрорайона сообщили, что в домовой чат еще вчера им прислали телефонограмму, в которой указывалось об отключении питьевой воды с 23:00 часов 19 июля до 20:00 часов 20 июля.

В ТОО «МАЭК» и в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» заверили, что ремонтные работы на магистральном питьевом трубопроводе завершены. Он поставлен на заполнение, после постепенно начнут повышать давление питьевой воды.

Во избежание гидравлического удара давление увеличивается постепенно, - объяснили в ТОО «МАЭК».

Компетентные лица обещают, что вода уже скоро появится, однако ориентировочного времени назвать не смогли.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу жителям областного центра отключили питьевую воду.