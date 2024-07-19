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19.07.2024, 17:52

В ночь с пятницы на субботу в Актау отключат питьевую воду

Общество 0 0 Наталья Вронская

Из-за вынужденных ремонтных работ с 23 часов пятницы 19 июля до 9 чавсов утра субботы 20 июля в верхней и нижней частях города прекратится подача питьевой воды, предупреждает ТОО «МАЭК».

фото с сайта solevar.online
фото с сайта solevar.online

В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3 ТОО «МАЭК» 19 июля с 23.00 ч. до 09.00 ч. 20 июля будет отключена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны  Актау; 40 и 41 дома 16-го микрорайона, жилые комплексы «Абырой», «Несибе», «УайтХаус», «Отпан тауэрс»; а также ЖК «Дукат - 1д», «Жанболат» 17 микрорайон, микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  29А, Толкын-1, Толкын-2).

 «Подача питьевой воды на ЦУВС-4 будет осуществляться в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в компании.

Напомним, по предварительному графику сегодня, 19 июля, питьевую воду отключили в 11 микрорайоне в связи с порывом возле 3 дома. Под ограничением дома №№ 3, 4, 10, 11, 60. Также питьевое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом в микрорайоне Шығыс-2. Под ограничением дома №№ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ориентировочно до 17.00. В связи с порывом без технической воды сегодня остались жители 1 микрорайона. Под ограничением дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, школа. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Однако, помимо официальных данных, известно об отсутствии питьевой воды весь день в 13, 12 и 9 микрорайонах.

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Комментарии

6 комментарий(ев)
OpOp
OpOp
почти полдень. Нет воды. Зачем писать "до 9.00", если по факту каждый раз подача производится на много часов позже?!
20.07.2024, 06:45
БО
БО
А что, это прикольно так,об отключение сообщается, уже после отключения...
19.07.2024, 22:13
motor
motor
Я в Туркмении, Каракалпакстане, Узбекистане последние 3 года часто бываю, и никогда не встречал отключений воды или электричества.
19.07.2024, 17:45
Kain-Livesy
Kain-Livesy
22-30 пол часа до отключения! Воды не было с утра!
19.07.2024, 17:29
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Даже на работе на промзоне уж давно не помыться, не постирать убраться, ночью воды нет совсем, да и дома так же почти.Всё идёт по плану, их плану...
19.07.2024, 17:10
Mihabadboy
Mihabadboy
Как же вы, уже достали. Как выходные, у вас, плановые работы. Когда эти планы, закончаться?
19.07.2024, 13:16
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