В ночь с пятницы на субботу в Актау отключат питьевую воду

Из-за вынужденных ремонтных работ с 23 часов пятницы 19 июля до 9 чавсов утра субботы 20 июля в верхней и нижней частях города прекратится подача питьевой воды, предупреждает ТОО «МАЭК».

фото с сайта solevar.online

В связи с ремонтными работами на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 – ЦУВС-3 ТОО «МАЭК» 19 июля с 23.00 ч. до 09.00 ч. 20 июля будет отключена подача питьевой воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны Актау; 40 и 41 дома 16-го микрорайона, жилые комплексы «Абырой», «Несибе», «УайтХаус», «Отпан тауэрс»; а также ЖК «Дукат - 1д», «Жанболат» 17 микрорайон, микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Толкын-1, Толкын-2).

«Подача питьевой воды на ЦУВС-4 будет осуществляться в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщили в компании.

Напомним, по предварительному графику сегодня, 19 июля, питьевую воду отключили в 11 микрорайоне в связи с порывом возле 3 дома. Под ограничением дома №№ 3, 4, 10, 11, 60. Также питьевое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом в микрорайоне Шығыс-2. Под ограничением дома №№ 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Ориентировочно до 17.00. В связи с порывом без технической воды сегодня остались жители 1 микрорайона. Под ограничением дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, школа. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Однако, помимо официальных данных, известно об отсутствии питьевой воды весь день в 13, 12 и 9 микрорайонах.