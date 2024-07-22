В Актау пропадают кошки: что ответили в компании по отлову

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Волонтёры-зоозащитники фонда и приюта «Шанс» сообщили в Instagram, что к ним поступают многочисленные сообщения об исчезновении кошек в Актау.

О пропаже кошек сообщают жители 3, 5, 7, 9, 11, 14, 26 и 27 микрорайонов.

Волонтеры предупредили горожан, что в городе начался отлов кошек.

Дорогие наши, уважаемые актаусцы. Поймите, мы разрываемся, сверхчеловеческих возможностей всем помочь - нереально. Единственное, что мы можем сделать - подать от нашего фонда уведомление на митинг, но нужна будет ваша помощь. Как вы видите, по городу нет практически собак, а сейчас забирают последних кошек, которые в большинстве своём стерильны за ваш счёт, за счёт народа, а не бюджета. Город уже во власти крыс! Завтра, в отсутствие воды, начнётся эпидемия. Кто за это ответит? Всем любителям кошек в нашем городе и области - спасайте своих подопечных, пока не поздно, - говорится в сообщении фонда и приюта «Шанс».

Сегодня отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ТОО «Redmaya».

В ТОО «Redmaya» ответили по поводу отстрела кошек.

Согласно договору, мы должны в течение года произвести отстрел 500 уличных кошек. Было уничтожено всего три кошки по многочисленным заявкам жителей дома 27 в 28А микрорайоне. Там жильцы жаловались на большое скопление кошек в подвале дома, на антисанитарию, блох и ужасный запах от бродячих кошек. Данные животные были убиты с согласия жителей дома, в присутствии представителя КСК и участкового полицейского. В ветеринарную станцию и к нам поступают многочисленные заявления от горожан на уничтожение кошек, - рассказал директор Балгазы Серикбаев.

Руководитель ТОО «Redmaya» заявил, что, будучи верующим человеком, он не желает убивать кошек и ищет альтернативу.

Мы не хотим убивать кошек. Всем известно, что одним из самых почитаемых животных в исламе является кошка. Им разрешалось заходить в мечети и считалось, что там, где живёт кошка, нет места нечисти и враждебности. Поэтому я уже разговаривал с волонтёрами и предложил вариант, при котором наши работники будут отлавливать уличных кошек, стерилизовать их и передавать волонтёрам для устройства в хорошие руки. Со временем отрегулируем это все, - отметил Балгазы Серикбаев.

Также в ТОО «Redmaya» напомнили горожанам об ответственности за своих домашних животных, которые находятся на самовыгуле на улице.

Горожане, у которых есть питомцы, несут полную ответственность за них и не должны отпускать их на улицу без присмотра,- заключил Балгазы Серикбаев.

По вопросам пропажи домашнего питомца, а также по вопросам отлова собак и кошек необходимо обращаться по телефону: 8 701 666 3575.

Интересные факты:

Кошки - герои Великой Отечественной войны

Фото сайта kinpet.ru

Многие знают о героических подвигах собак во время Великой Отечественной войны, но не только они помогали людям в это страшное время. Кошки спасли блокадный Ленинград от нашествия крыс, предупреждали о приближающихся бомбёжках, оказывали психологическую помощь солдатам и партизанам, напоминая о доме, и даже спасали жизни!

Кошки, а не гуси, спасли Рим

Италия – еще одна страна, где кошек любят и берегут, причем, в государственном масштабе. Первое место по числу проживающих в городе котов занимает Рим. Там проживает свыше 300 000 пушистых особей, причем, половина из них – бродячие. Им очень комфортно в теплом климате Италии, среди живописных зданий и исторических развалин. Интересно, что все бездомные коты не только на учете, но и на «пайке» у правительства страны. Власти выделяют дотации на покупку еды для усатых жителей тем людям, которые берут на себя заботу о кошках. Что же такого сделали итальянские котейки, что заслужили статус «биокультурного наследия»? Да, в принципе, ничего особенного – просто спасли Рим. В 1920-х годах на одной из центральных площадей Рима проходили археологические раскопки, в результате которых были обнаружены остатки форума (территории с развалинами древних храмов и зданий) античных времен. Но пока ученые радовались такой удаче, местные власти были в ужасе. Дело в том, что площадь Торре Арджентина и все окрестные кварталы заполонили грызуны. Крысы и мыши выбрались из подземных нор, которые были вскрыты во время археологических раскопок. Такой «исторический подарок» мало порадовал жителей и гостей древнего города. Тогда власти приняли единственное правильное решение. Они призвали на помощь бродячих котов, которые в большом количестве проживали в пригородных районах Рима.«Десант» усатых охотников разных цветов и степени пушистости высадили в историческом центре. Мыши и крысы, почуяв приближение врага, быстро сбежали с городских улиц и из домов граждан. А те, кто замешкался, попал в лапы котов-ликвидаторов.

Фото с сайта pixabay.com

Кошки Стамбула

Бездомные кошки в Стамбуле проживают в огромном количестве. По оценкам, в 15-миллионном городе их насчитывается от ста тысяч до более миллиона. Многие турки считают бездомных животных общинными домашними животными, а не традиционными бездомными. В стране действует общая по отношению к ним политика «не убивать и не отлавливать».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ