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22.07.2024, 19:36

Нам сверху видно все! Акимат Актау планирует потратить миллион тенге на покупку дрона

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства объявил тендер на покупку летательного беспилотного квадрокоптера. На эти цели власти планируют потратить 900 949.10 тенге. Соответствующее объявление опубликовано на сайте государственных закупок. В городской администрации объяснили, для чего им дрон.

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Конкурс на приобретение дрона был объявлен 18 июля на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Запланированная сумма, которую в акимате готовы выделить из бюджета для покупки дрона, составила 900 949.10 тенге.

Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства». Конкурс завершится 25 июля.

В городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали, что дрон им необходим для мониторинга строительных объектов.  

Дрон используется при исследовании объекта со всех сторон, а именно с верхней локации удобнее применять,  также для видео- и фотофиксации текущего состояния работ на объектах строительства. Создавать снимки зданий, существующих и строящихся крупным планом, удалённого контроля. Для повышения эффективности контроля за ходом работ на объектах, экономии времени, снижения рисков для безопасности работников, сокращения затрат, для контроля процесса строительства в реальном времени и для мониторинга динамики хода работ. Снимки можно привязать к координатам. Также, благодаря дрону, можно проверять расположение объектов и линии электропередач для выявления нарушений охранных зон, - рассказали в городской администрации.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Placida
Placida
Ааа..миллион туда-миллион сюда...чо мелочиться! Кстати, можно позаимствовать дроны у ДПС-ников. Они же в прошлом или позапрошлом году закупили их, чтобы дороги контролировать. Я, правда, таки и не увидела ни одного. Ohotnik, ЁмоЁ+100500
23.07.2024, 06:03
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Лозунг- *Контролирует народ* вышел на новый уровень и зазвучал по другому! Кто кого контролирует ? Нам сверху видно всё... таки знай. Принцип - нажми на кнопку получишь результат и можно не потея обогатиться. Ноги отнялись? Авто своими делами занято? ... Санитарная охранная зона ЛЭП? - 8а 9а штрафстоянка напротив прокуратуры и ТД и ТП...балоболы - сказочники.
23.07.2024, 05:37
Ohotnik
Ohotnik
И как мы раньше обходились без дронов? Наверное, потому и был генеральный план строительства города, а сейчас пихаем новые здания где только позволяет кусочек земли. Весь берег заняли зданиями, уплотнили старые микрорайоны без учета сетей. Ну, теперь то заживем по-новому с дроном за 1 млн. тенге
23.07.2024, 04:34
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