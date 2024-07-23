Нам сверху видно все! Акимат Актау планирует потратить миллион тенге на покупку дрона

Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства объявил тендер на покупку летательного беспилотного квадрокоптера. На эти цели власти планируют потратить 900 949.10 тенге. Соответствующее объявление опубликовано на сайте государственных закупок. В городской администрации объяснили, для чего им дрон.
Конкурс на приобретение дрона был объявлен 18 июля на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Запланированная сумма, которую в акимате готовы выделить из бюджета для покупки дрона, составила 900 949.10 тенге.
Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства». Конкурс завершится 25 июля.
В городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали, что дрон им необходим для мониторинга строительных объектов.
Дрон используется при исследовании объекта со всех сторон, а именно с верхней локации удобнее применять, также для видео- и фотофиксации текущего состояния работ на объектах строительства. Создавать снимки зданий, существующих и строящихся крупным планом, удалённого контроля. Для повышения эффективности контроля за ходом работ на объектах, экономии времени, снижения рисков для безопасности работников, сокращения затрат, для контроля процесса строительства в реальном времени и для мониторинга динамики хода работ. Снимки можно привязать к координатам. Также, благодаря дрону, можно проверять расположение объектов и линии электропередач для выявления нарушений охранных зон, - рассказали в городской администрации.
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