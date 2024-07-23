Нам сверху видно все! Акимат Актау планирует потратить миллион тенге на покупку дрона

Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства объявил тендер на покупку летательного беспилотного квадрокоптера. На эти цели власти планируют потратить 900 949.10 тенге. Соответствующее объявление опубликовано на сайте государственных закупок. В городской администрации объяснили, для чего им дрон.

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Конкурс на приобретение дрона был объявлен 18 июля на сайте государственных закупок Республики Казахстан. Запланированная сумма, которую в акимате готовы выделить из бюджета для покупки дрона, составила 900 949.10 тенге.

Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства». Конкурс завершится 25 июля.

В городском отделе архитектуры и градостроительства рассказали, что дрон им необходим для мониторинга строительных объектов.