Пропавший в Актау солдат вернулся в часть

Пропавший военнослужащий - рядовой срочной службы самостоятельно вернулся в воинскую часть № 6656. Об этом сообщил командир воинской части, полковник Болатбек Мухамбеткалиев.

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Командир воинской части, полковник Болатбек Мухамбеткалиев сообщил, что солдат-срочник сегодня, 22 июля, вернулся в часть самостоятельно.

Он был в увольнении со своими родителями. Сегодня самостоятельно вернулся в часть, - сказал командир части № 6656.

Ранее сообщалось, что в Актау без вести пропал 18-летний солдат-срочник Нурлыжан Пусерманов. Военнослужащий рядовой срочной службы воинской части № 6656 не вернулся вчера, 21 июля, из увольнения до 18:00.