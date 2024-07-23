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23.07.2024, 08:55

Устали от подкидышей: жители высотки просят помощи в Актау

Общество 0 0 Сергей Кораблев

В редакцию обратились жители дома №19 в 11 микрорайоне, которым часто подбрасывают на галерею новорожденных котят.

Фото жителей дома №19 в 11 микрорайоне
Фото жителей дома №19 в 11 микрорайоне

Бездомная кошка, проживающая в семиэтажке, говорят жильцы, три недели назад родила троих котят. Шефство над пушистыми малышами взял жилец дома - Рустам. Он с соседями оборудовал спальное место в деревянной коробке.

Спустя время в подъезде обнаружились еще трое брошенных пушистиков. Чуть позже кто-то подкинул еще трех четвероногих. Было принято решение положить их всех в коробку с остальными и кормить первое время из пипетки.

Самое удивительное, что кошка приняла и любит всех котят, как своих.

Сейчас, словно в ясельной группе детского сада, молодой человек с соседями кормят котят три раза в день. В рацион входят геркулесовая каша, молоко, куриный бульончик, смоченый корм вперемешку с хлебом. 

Жильцы опасаются за котят и просят откликнуться неравнодушных жителей Актау, которые смогут забрать и воспитать малышей. 

Телефон для связи: +7(702)516-83-62.

Напомним, горожане и защитники животных возмущены отстрелом кошек.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
OpOp
OpOp
стерилизуйте своих кошек или не пускайте их на улицу. А вообще, конечно, бессовестное поведение - подбрасывать котят. Один раз подбросили, увидели, что прошло и носят еще. А Рустаму и его соседям большое спасибо за добрые сердца и помощь бедняжкам. Сейчас у людей все проще решается - вывезти и бросить в степи, потравить или вот как недавно писали - вызвать котоубийц.
23.07.2024, 06:02
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