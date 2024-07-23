Устали от подкидышей: жители высотки просят помощи в Актау

В редакцию обратились жители дома №19 в 11 микрорайоне, которым часто подбрасывают на галерею новорожденных котят.
Бездомная кошка, проживающая в семиэтажке, говорят жильцы, три недели назад родила троих котят. Шефство над пушистыми малышами взял жилец дома - Рустам. Он с соседями оборудовал спальное место в деревянной коробке.
Спустя время в подъезде обнаружились еще трое брошенных пушистиков. Чуть позже кто-то подкинул еще трех четвероногих. Было принято решение положить их всех в коробку с остальными и кормить первое время из пипетки.
Самое удивительное, что кошка приняла и любит всех котят, как своих.
Сейчас, словно в ясельной группе детского сада, молодой человек с соседями кормят котят три раза в день. В рацион входят геркулесовая каша, молоко, куриный бульончик, смоченый корм вперемешку с хлебом.
Жильцы опасаются за котят и просят откликнуться неравнодушных жителей Актау, которые смогут забрать и воспитать малышей.
Телефон для связи: +7(702)516-83-62.
Напомним, горожане и защитники животных возмущены отстрелом кошек.
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