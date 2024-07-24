Задержания продолжаются: в Мангистау нефтесервисную компанию обвиняют в миллиардных хищениях

ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» обвиняют в миллиардных хищениях. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

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В Мангистауской области продолжаются задержания руководителей нефтесервисных компаний. Региональной прокуратурой совместно с уполномоченными органами проводятся проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы.

Ведомство установило факт того, что должностными лицами ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 миллионов тенге.

Кроме того, подрядчикам за фактически неоказанные транспортные услуги перечислено 2,2 миллиарда тенге.

По отмеченным нарушениям 10 июля 2024 года начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 (Хищение в особо крупном размере) УК РК. Также 22 июля 2024 года начато досудебное расследование по факту хищения 11 миллионов тенге дочерней организации АО «НК «Казмунайгаз». 23 июля 2024 года бывший руководитель ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» Т. задержан, - сообщили в областной прокуратуре.

Отмечается, что по ранее начатым досудебным расследованиям по статье 189 УК РК по фактам хищения средств задержали начальника производственно-технического отдела ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн», двух представителей подрядных организаций.

Всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований, они находятся в производстве департамента экономических расследований Мангистауской области.

В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны восемь лиц, в том числе четыре руководящих должностных лица дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о начале расследования в отношении директора Специальной школы №3, который ежемесячно незаконно собирал деньги с подчиненных и заставлял их оплачивать наложенные на него административные штрафы.