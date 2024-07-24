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24.07.2024, 16:30

Не убивайте кошек! Жители Актау сняли на видео скопище крыс у жилого дома

Общество 0 101 Алия Шарипова

В Актау на видео сняли крыс, которые завелись в 1А доме 13 микрорайона. По мнению горожан, ситуация может усугубиться в разы, если в городе начнут массово уничтожать уличных кошек, являющихся известными охотниками за грызунами.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Жительница Актау Рамина прислала в редакцию Lada.kz видео, на котором у мусоропровода дома №1А бегает стая крыс.

Это результат отстрела кошек! Город потонет в крысах, так как они размножаются со скоростью света. Почему они не занимаются отстрелом крыс? Ведь это гораздо опаснее для народа, они переносчики смертельных болезней!, - считает Рамина.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в Актауское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. В ведомстве ответили, что дератизацию в областном центре проводит акимат, который заключает договор с подрядной компанией.

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что мероприятия по уничтожению грызунов проводились в июле текущего года.

В целях проведения дератизации был заключен договор с подрядной организацией ИП «Танкеев». Работы провели по всей береговой линии, а также в 16, 17, 18, 19 и 20 микрорайонах. Указанные мероприятия проходили с 3 июня по 10 июля, - разъяснили в отделе.

На вопрос журналиста о том, почему работы проводили именно в вышеупомянутых микрорайонах, специалисты ответили, что именно из них властям в прошлом году поступало наибольшее количество жалоб на крыс. Препараты для борьбы с грызунами распространяли у мусорных контейнеров и на стройках.

Мы не производим работы внутри домов – такие мероприятия должны проводить обслуживающие компании по одному разу в год – дератизацию и дезинсекцию. Поэтому жильцам необходимо обращаться к ним, - отметили в отделе.

Напомним, ранее жители Актау и зоозащитники возмутились отстрелом кошек, после того, как им стали поступать многочисленные жалобы об исчезновении животных в микрорайонах.

Сегодня отловом бездомных собак и кошек в Актау, а также их временным содержанием, идентификацией, стерилизацией и вакцинацией занимается ТОО «Redmaya». У компании имеется договор с акиматом, по которому в течение года организация должна произвести отстрел 500 кошек.

Директор ТОО «Redmaya» Балгазы Серикбаев сообщил, что уничтожение животных проводится по заявкам горожан, в присутствии представителей полиции и обслуживающей компании.

Он также отметил, что не желает убивать кошек и пытается наладить сотрудничество с зооволонтерами.

При этом еще в прошлом году экс-руководитель городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асима Жарылгасова отмечала, что с нашествием крыс областной центр столкнулся с пиковой ситуацией. По ее словам, причина массового появления грызунов – стихийные свалки крупногабаритных отходов, которые вырастают вокруг мусорных контейнеров.

Мы уже столкнулись с пиковой ситуацией, и дальше будет хуже. Как известно, в Актау существует проблема с нерегулярным вывозом мусора, и во многих микрорайонах мы видим переполненные мусорные контейнеры. Все это служит источником питания для грызунов. Особенно в нижних районах, где мусорные баки находятся слишком близко к жилым домам. Крысам, обитающим там, не составит труда подняться наверх - в квартиры. Эта ситуация тревожит. Кроме того, мы не должны забывать о строительном буме в Актау. При строительстве города выкапываются ямы и котлованы, и грызуны используют их в качестве убежищ. Получается, что люди вмешиваются в их жизнедеятельность, - подчеркивает Асима Жарылгасова.

Для справки

Крысы могут быть переносчиками ряда опасных заболеваний: чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллез, аскаридоз), холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез, ботулизм, бруцеллез.

Кошки - это естественные антагонисты грызунов, их запах отпугивает мышей и крыс. Большую роль кошки сыграли в блокадном Ленинграде. Так, со временем в Ленинграде не осталось ни одной кошки – и город начали атаковать крысы. И после прорыва блокады, наравне с необходимым продовольствием, в город ввезли около 5 тысяч дымчатых кошек, которые и спасли Ленинград от крыс.

 

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Директор ТОО «Redmaya» тов. Шариков
24.07.2024, 15:25
Raiders
Raiders
Директор ТОО «Redmaya» тов. Шариков
24.07.2024, 15:25
Кари
Кари
Вы думаете кошки будут крыс ловить, они уже зажрались кормом которым их кормят на улице, куча корма лежат повсюду
24.07.2024, 11:46
Argallo
Argallo
В нашей стране сначала делают, а только потом думают о последствиях, когда уже поздно. Вот начнется эпидемия опять... Раньше никаких крыс вообще у нас не было, им тут тупо нечего есть.
24.07.2024, 11:32
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