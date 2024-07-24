В Актау отключили питьевую воду

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Без воды на текущий час остаются жители нескольких микрорайонов, в их числе 6, 9, 13, 27, 14, 7, 4 и другие.

Telegram-чат акима Мангистауской области переполнен жалобами горожан.

Пояснения предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «МАЭК».

С ЦУВС-3 ТОО «МАЭК» временное снижение давления питьевой воды. С их стороны дополнительно будет предоставлена информация, - сообщил в чате заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов.

Жители Актау мгновенно отреагировали на сообщение замглавы предприятия.

«Мне не нужны ваши извинения. Мне нужна вода. Когда конкретно будет? Что у вас там происходит? Второй раз срыв оборудования. А еще не 40+ на улице».

«Уважаемые руководители города и области! Обращаемся к вам от имени жителей Актау. До каких пор ваши пресс-службы будут давать жителям недостоверную информацию по отключению воды?! О каком понижении давления может идти речь, если воду отключают полностью? Прекращайте врать населению, и если происходят внештатные ситуации на «МАЭК», нельзя этого скрывать. Просто вранье еще больше раздражает людей и вызывает излишнюю социальную массовую напряженность! Просим вас, как руководство города и области, дать указание пресс-службам давать жителям и в СМИ достоверную информацию по текущему состоянию дел на МАЭКе!».

В ТОО «МАЭК» корреспонденту Lada.kz сообщили об аварийной ситуации.

В связи с низкими уровнями в резервуарах ЦУВС-2, ЦУВС-3 из-за увеличенного потребления питьевой воды жителями города и близлежащих районов произошел срыв насосного оборудования на ЦУВС-2, ЦУВС-3. На данный момент идет заполнение резервуаров питьевой водой. После восстановления уровней будет произведен запуск насосного оборудования с постепенным восстановлением гидравлического режима. Пока даже ориентровочное время подключения водоснабжения сказать не можем. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили в энергокомбинате.

Напомним, питьевую воду актаусцам отключали буквально недавно – с 19 на 20 июля. При этом, ее не дали в обещанное время, что заставило людей жить без элементарных удобств дольше заявленного.