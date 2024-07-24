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24.07.2024, 18:46

В Актау отключили питьевую воду

Общество 0 0 Алия Шарипова

Жители города массово жалуются на отключение питьевой воды. Причину назвали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и пресс-службе ТОО «МАЭК».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Без воды на текущий час остаются жители нескольких микрорайонов, в их числе 6, 9, 13, 27, 14, 7, 4 и другие.

Telegram-чат акима Мангистауской области переполнен жалобами горожан.

Пояснения предоставили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и ТОО «МАЭК».

С ЦУВС-3 ТОО «МАЭК» временное снижение давления питьевой воды. С их стороны дополнительно будет предоставлена информация, - сообщил в чате заместитель директора ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Ислам Усенов.

Жители Актау мгновенно отреагировали на сообщение замглавы предприятия.

«Мне не нужны ваши извинения. Мне нужна вода. Когда конкретно будет? Что у вас там происходит? Второй раз срыв оборудования. А еще не 40+ на улице».

«Уважаемые руководители города и области! Обращаемся к вам от имени жителей Актау. До каких пор ваши пресс-службы будут давать жителям недостоверную информацию по отключению воды?! О каком понижении давления может идти речь, если воду отключают полностью? Прекращайте врать населению, и если происходят внештатные ситуации на «МАЭК», нельзя этого скрывать. Просто вранье еще больше раздражает людей и вызывает излишнюю социальную массовую напряженность! Просим вас, как руководство города и области, дать указание пресс-службам давать жителям и в СМИ достоверную информацию по текущему состоянию дел на МАЭКе!».

В ТОО «МАЭК» корреспонденту Lada.kz сообщили об аварийной ситуации.

В связи с низкими уровнями в резервуарах ЦУВС-2, ЦУВС-3 из-за увеличенного потребления питьевой воды жителями города и близлежащих районов произошел срыв насосного оборудования на ЦУВС-2, ЦУВС-3.

На данный момент идет заполнение резервуаров питьевой водой. После восстановления уровней будет произведен запуск насосного оборудования с постепенным восстановлением гидравлического режима. Пока даже ориентровочное время подключения водоснабжения сказать не можем. Приносим свои извинения за временные неудобства, - сообщили в энергокомбинате.

Напомним, питьевую воду актаусцам отключали буквально недавно – с 19 на 20 июля. При этом, ее не дали в обещанное время, что заставило людей жить без элементарных удобств дольше заявленного.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Good Citizen
Good Citizen
во всем вина назарбаева и его многочисленных тупых вороватых министров. человек за 30 лет правления не удосужился взять под личный контроль модернизацию уникального энергокомбината в стране. не удосужился отстроить в области новый завод, обеспечивающий электроэнергией...смешно сейчас читать гневные тирады населения в адрес бедолаг с КЖСА или номенклатурных директоров МАЭКА
25.07.2024, 03:59
Adai11
Adai11
Қалық жаулары, сен дер недеп сандрап отсын дар, сен дерды соттау керек (публично), сонда адалдық болады
25.07.2024, 03:25
Viktor70
Viktor70
Про какой уровень вы говорите??? что нет ни каких защит по срыву подачи.... хватит вешать лапшу людям. У вас только одни отмазки и отговорки, есть куча защит для насосного оборудования. Постоянно одно и тоже, как будто эти резервуары стоят в степи и их никто не контролирует, нет ни операторов ни рабочих которые должны все видеть, и должны работать как сигнализация так и защиты.
25.07.2024, 03:10
Viktor70
Viktor70
Про какой уровень вы говорите??? что нет ни каких защит по срыву подачи.... хватит вешать лапшу людям. У вас только одни отмазки и отговорки, есть куча защит для насосного оборудования. Постоянно одно и тоже, как будто эти резервуары стоят в степи и их никто не контролирует, нет ни операторов ни рабочих которые должны все видеть, и должны работать как сигнализация так и защиты.
25.07.2024, 03:10
Viktor70
Viktor70
Про какой уровень вы говорите??? что нет ни каких защит по срыву подачи.... хватит вешать лапшу людям. У вас только одни отмазки и отговорки, есть куча защит для насосного оборудования. Постоянно одно и тоже, как будто эти резервуары стоят в степи и их никто не контролирует, нет ни операторов ни рабочих которые должны все видеть, и должны работать как сигнализация так и защиты.
25.07.2024, 03:10
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