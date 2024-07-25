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24.07.2024, 20:12

На МАЭКе озвучили сроки подачи питьевой воды населению Актау

Общество 0 1 056 Алия Шарипова

В ТОО «МАЭК» предоставили данные о том, когда в Актау возобновят  водоснабжение.

Фото: © Sputnik / Евгений Одиноков
Фото: © Sputnik / Евгений Одиноков

Возобновить полноценную подачу питьевой воды населению планируется завтра, 25 июля.

На данный момент идет заполнение резервуаров на ЦУВС-3 (центральный узел водоснабжения – прим. авт.). Подача питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города возобновлена с минимальным объёмом, восстановление полного гидравлического режима будет 25 июля в 06:00 часов, - сказано в сообщении энергокомбината.

Напомним, ранее от жителей Актау стали массово поступать жалобы на отсутствие питьевой воды в квартирах. В ТОО «МАЭК» сообщили об аварийной ситуации – из-за увеличенного потребления питьевой воды областным центром и близлежащими районами произошел срыв насосного оборудования на ЦУВС-2, ЦУВС-3.

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Комментарии

7 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
произошел срыв насосного оборудования на ЦУВС-2, ЦУВС-3 - осы әнгіме қашан таусылады, зб болдындар ғой, қашан қорықпай өмір сүремыз, су жинап қоймай Сендерды атып тастау керек қой, қалық жауы қылып
25.07.2024, 03:16
Viktor70
Viktor70
Про какой уровень вы говорите??? что нет ни каких защит по срыву подачи.... хватит вешать лапшу людям. У вас только одни отмазки и отговорки, есть куча защит для насосного оборудования. Постоянно одно и тоже, как будто эти резервуары стоят в степи и их никто не контролирует, нет ни операторов ни рабочих которые должны все видеть, и должны работать как сигнализация так и защиты.
25.07.2024, 03:11
kolu411
kolu411
У нас пока порядка и контроля не появится еще лет 20 будут застраивать старые и новые микрорайоны якобы разрешение выдано еще в прошлом веке!
24.07.2024, 18:37
Неравнодушный
Неравнодушный
https://www.lada.kz/aktau_news/society/124350-ne-khvataet-infrastrukturnykh-moshchnostei-v-aktau-khotiat-ogranichit-stroitelstvo-zhk.html Почитайте - это ответ, кто даёт добро на строительство.
24.07.2024, 18:28
Неравнодушный
Неравнодушный
https://www.lada.kz/aktau_news/society/124350-ne-khvataet-infrastrukturnykh-moshchnostei-v-aktau-khotiat-ogranichit-stroitelstvo-zhk.html Почитайте - это ответ, кто даёт добро на строительство.
24.07.2024, 18:28
fotooleg
fotooleg
Плохому танцору, всегда что то мешает. Здесь мешает потребление воды населением. А для чего работают опреснители? Не для населения? А заранее планировать не судьба? Все проблемы не вчера родились. А то у нас совершенно внезапно, неожиданно наступило лето и жара. Никогда такого не было, и вот опять. Просто такие объяснения смешные, рассчитанные на людей без памяти и ума.
24.07.2024, 18:25
kolu411
kolu411
Бардак полный! У них нет датчиков уровня что-ли? Когда уровень снижается до критической отметки которая может привести к срыву можно предупредить население а они выдают это за аварию! Хотя по факту давно нужно остановить все стройки-мойки и начать строить новые опреснители! А после того как появится излишек воды давать разрешение на возобновление строительства. Просто кто-то не хочет терять свои насиженные места и деньги!
24.07.2024, 16:36
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