На МАЭКе озвучили сроки подачи питьевой воды населению Актау

В ТОО «МАЭК» предоставили данные о том, когда в Актау возобновят водоснабжение.

Фото: © Sputnik / Евгений Одиноков

Возобновить полноценную подачу питьевой воды населению планируется завтра, 25 июля.

На данный момент идет заполнение резервуаров на ЦУВС-3 (центральный узел водоснабжения – прим. авт.). Подача питьевой воды на верхнюю и нижнюю зону города возобновлена с минимальным объёмом, восстановление полного гидравлического режима будет 25 июля в 06:00 часов, - сказано в сообщении энергокомбината.

Напомним, ранее от жителей Актау стали массово поступать жалобы на отсутствие питьевой воды в квартирах. В ТОО «МАЭК» сообщили об аварийной ситуации – из-за увеличенного потребления питьевой воды областным центром и близлежащими районами произошел срыв насосного оборудования на ЦУВС-2, ЦУВС-3.