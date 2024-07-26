Немецкий ученый 100 лет назад посетил Мангистау. Путевые заметки

Больше века назад немецкий врач и этнограф Рихард Карутц попал в Западный Казахстан. Полуостров Мангышлак (Мангистау) тогда был мало изучен, его населяли казахи и туркмены. Рихард Карутц делал путевые заметки о жизни и быте западных казахов и туркмен того времени. По результатам экспедиции его наблюдения были изданы в виде книги. Корреспондент Tengrinews.kz узнал, что в начале 20 века писали о казахах в Европе.

Многочисленность казахской семьи. Иллюстрация из книги «Среди казахов и туркмен». Автор Рихард Карутц

Спустя почти 115 лет эти труды нашел, перевел на казахский язык и перевыпустил издатель Бахытжан Бухарбай.

Tengrinews.kz приводит некоторые выдержки из книги, которая описывает, как была устроена жизнь мангышлакских кочевников больше века назад (более полные данные приведены в самой книге).

Из аннотации книги «Среди казахов и туркмен»:

Рихард Карутц – немецкий этнограф, совершивший в 1903 и 1909 годах экспедиции на Мангышлак. Карутц описал образ жизни и культуру казахов и туркмен, их поселения и жилища, рождение и детство, свадьбу и брак, верования и суеверия, вплоть до фольклора и национальных орнаментов. Этнгораф застал здесь культуры изучаемых им народов в пока еще не тронутом «цивилизацией» виде, хотя не без сожаления констатирует, что в регион начинает проникать влияние извне.

О казахах

Казахская супружеская чета. Иллюстрация из книги «Среди казахов и туркмен». Автор Рихард Карутц

В своих наблюдениях автор Рихард Карутц описывает внешность казахских мужчин и женщин.

Что в крови казаха слились восток и запад, написано на его лице, хотя буквы этого письма не всюду одинаковы и распределены неравномерно. В общем мне кажется, что женщина сохранила монгольский характер в более чистом виде. (...) Женщины отличаются небольшим ростом. Коренастые среди них также часты, как и стройные. Мужчины в общем от среднего до большого роста, крепкого сложения, с великолепной мускулатурой и сильной шеей и затылком. Встречаются, впрочем, - также и среди женщин – отдельные случаи непомерной тучности, но на это не обращается особого внимания. О толстяке, правда, говорят: «Этот человек съел много баранины и ездил много верхом» - в понятии казаха и то, и другое нераздельно. Если хочешь быть сильным, но к толщине относятся индифферентно, без порицания или насмешки. Кожа у казахов в общем светлая, часто даже белая, волосы черные, борода редкая, рот большой, челюсть безукоризненная в отношении расположения, цвета и неиспорченности зубов, - описывается в книге.

При этом акцентируется, что казахи отличаются хорошей выносливостью и здоровьем.

Свое крепкое выносливое здоровье казах, несомненно, черпает из главного своего источника – организма, создавшегося путем естественного отбора и закаленного в суровых условиях кочевнического хозяйства в степи, подверженной резким климатическими контрастам. Этому здоровью способствует и простая, не раздражающая пища казахов, не прибегающих ни к каким пряностям, не знавших раньше даже ни овощей, ни хлеба, - сообщает автор книги.

О еде и гостеприимстве казахов

Палатка жениха. Иллюстрация из книги «Среди казахов и туркмен». Автор Рихард Карутц

Исследователь уже тогда отмечал, что казахи очень любят мясо и чай. По его данным, «потребление чая достигает огромных размеров, от семи до 10 стаканов утром». Что касается казахского гостеприимства, то и тут наши предки показали немцу всю широту казахской души.

Считается само собой понятным, что прибывших гостей нужно накормить бараниной. И казахи очень удивлены, если от нее отказываешься под предлогом, что нужно торопиться дальше. «Оставайтесь, сейчас зарежут барана», - настаивают они. «Зарезать барана» является во всех случаях и рассказах ярким синонимом «радушного гостеприимства».

Об отношении к детям

Карутц заметил, что казахи очень любят детей и очень их балуют. Отдельно он останавливается на отношении отцов с детьми.

Мангышлак – это настоящий детский рай. При обилии детей у казахов в этой вольной степи никогда нет недостатка ни в сверстниках, ни в месте для игр, ни в снисхождении родителей. Здесь не приходится еще добиваться «века ребенка», здесь ребенок господствует уже тысячелетия. Особенно в первые годы своей жизни дитя является общим баловнем и мала, и велика, любимой живой игрушкой, с которой играют целый день, которую чистят, гладят, целуют и ласкают. В этом особенно отличаются отцы, которые большую часть своего дня отдают ребенку. Как мать ни минуты не остается без работы, так отец – если он не спит – все время возится с ребенком, причем в нежности к ребенку и мать, и отец ни в чем не уступают друг другу.

О казахских свадьбах

Как пишет Карутц, женитьба на западе Казахстана сопровождалась рядом церемониалов, которая продолжалась несколько дней.

Казахский свадебный церемониал требует семь свадеб, те семь стадий целого ряда очень обстоятельных формальностей. (…) Свадьбы празднуются по очереди у родителей обеих сторон: первая, четвертая и шестая - в ауле невесты, вторая, третья, пятая и седьмая - в ауле жениха (...). Казахам разрешается иметь до пяти жен, но в настоящее время полигамия падает: в половине случаев ограничиваются одной женою, в остальных случаях - большей частью двумя.

О разводах в казахской степи

Обучение Корану. Иллюстрация из книги «Среди казахов и туркмен». Автор Рихард Карутц

В то же время ученый заметил, что в казахской степи за женщиной признается также и право на развод. Он перечислил причины расторжения брака.

Мужское бессилие, измена и плохое обращение являются достаточным к разводу поводом. Для развода составляется соответствующий акт: его подписывает сначала муж, потом мулла и представитель власти, казахский окружной начальник. Жена не подписывает разводного акта ни сама, ни через своего уполномоченного, так далеко не заходит признание за женщиной самостоятельности. Разведенная женщина возвращается к своим родителям или снова выходит замуж; второй брак не сопровождается свадьбой, ограничиваются лишь благословением муллы. Дети остаются при отце.

Рихард Карутц подчеркивает, что все описанное в его трудах - не истина в последней инстанции, а только лишь результат его личных наблюдений.

О других чертах характера казахов мне не хотелось бы говорить. Я жил среди них не годы и сносился с ними при посредстве переводчика, а мои наблюдения и отдельные случаи не дают мне еще права составить вполне правильное суждение. Будущая история психологии народов зарегистрирует, по всей вероятности, как классический пример этнологических суждений, грубые, почти юмористические противоречия в современных воззрениях (...). Если бы я мог рискнуть привести здесь кое-что из личного опыта, но было бы излишне говорить об их гостеприимстве, как очень известна эта добродетель номадов, - о его формах я буду говорить в другом месте. Хочу здесь лишь упомянуть, что у меня не пропала ни одна частичка из моего багажа, что никто у меня не просил милостыни, никогда никто на меня не посмотрел враждебно. (…) Я думаю, что у себя дома мы не так безопасны, как среди казахов на Мангышлаке.

В книге также описаны и другие аспекты жизни казахов, такие как религия, культура, отношения, нравы, в том виде, какими они были более века назад.