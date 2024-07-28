Ни карты, ни смартфона: как проехать на автобусе в Актау?

Как быть, если у человека нет мобильного устройства с приложением или не имеется банковской карты для оплаты проезда, корреспонденту Lada.kz ответил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

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В редакцию обратилась пожилая горожанка с вопросом касательно оплаты проезда.

Если у меня сел аккумулятор телефона, а банковской карты с собой нет, или вообще у меня обычный телефон (не смартфон), то почему я должна платить 100 тенге наличными, а не 70 тенге? Я считаю, что ущемляются права граждан. Зачем тогда выпускать бумажные банкноты?, - спрашивает Гульзия.

Комментарий Lada.kz предоставил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Асхат Нурмухан.

В Актау, как и в остальных городах, действует дифференцированный тариф, который вводится для учета пассажирского потока. При наличном расчете пассажиропоток отследить невозможно. Это международная практика, - ответил Асхат Нурмухан.

Если у человека нет смартфона, отметил чиновник, можно приобрести транспортную карту «O-city» в диспетчерском пункте в 1 микрорайоне возле остановки «Поликлиника МАЭК» либо в любом отделении АО «Казпочта».

Напомним, с 10 июля прошлого года стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city» составляет 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными – 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.