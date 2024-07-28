18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
27.07.2024, 19:35

Ни карты, ни смартфона: как проехать на автобусе в Актау?

Общество 0 0 Сергей Кораблев

Как быть, если у человека нет мобильного устройства с приложением или не имеется банковской карты для оплаты проезда, корреспонденту Lada.kz ответил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

Фото автора
Фото автора

В редакцию обратилась пожилая горожанка с вопросом касательно оплаты проезда.

Если у меня сел аккумулятор телефона, а банковской карты с собой нет, или вообще у меня обычный телефон (не смартфон), то почему я должна платить 100 тенге наличными, а не 70 тенге? Я считаю, что ущемляются права граждан. Зачем тогда выпускать бумажные банкноты?, - спрашивает Гульзия.

Комментарий Lada.kz предоставил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Асхат Нурмухан.

В Актау, как и в остальных городах, действует дифференцированный тариф, который вводится для учета пассажирского потока. При наличном расчете пассажиропоток отследить невозможно. Это международная практика, - ответил Асхат Нурмухан.

Если у человека нет смартфона, отметил чиновник, можно приобрести транспортную карту «O-city» в диспетчерском пункте в 1 микрорайоне возле остановки «Поликлиника МАЭК» либо в любом отделении АО «Казпочта».

Напомним, с 10 июля прошлого года стоимость тарифа для пассажиров, кто оплачивает проезд через QR-код, банковскую карту или транспортную карту «O-city» составляет 70 тенге для взрослых и 35 тенге для детей. При оплате наличными – 100 тенге для взрослых и 50 тенге для детей.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…