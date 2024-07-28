«Вооруженные» девушки в хиджабах перепугали жителей Актау

Фото предоставлено жительницей Актау Марией

Историей с корреспондентом Lada.kz поделилась жительница Актау Мария (имя изменено по просьбе читательницы – прим. авт.). Поздним вечером 26 июля девушка пешком возвращалась с супругом из кафе домой. Разговор пары оборвался после того, как в их поле зрения внезапно попали две девушки в хиджабах и с автоматами в руках.

Мы переходили дорогу из 5-го в 4 микрорайон. Две полностью покрытые мадам шли и «стреляли» из этих автоматов. Супруг успел их сфотографировать: на кадрах видно, как они целились в переходящего поблизости с нами мужчину. Их действия сопровождались смехом. Я, если честно, от неожиданности сильно напряглась, так как сначала не поняла, были ли это шуточные автоматы. Потом только услышала звуки «выстрелов», которые были похожи на те, что издают игрушечные пистолеты, - рассказала Мария.

Жительница города не оценила шутку девушек.

Я уверена, они понимали, как это выглядит, и что это делалось не без задней мысли. Мне кажется, это делалось прямо целенаправленно. Это вообще не смешно. В тот момент мне реально стало страшно, - поделилась Мария.

Стоит отметить, что подобные инциденты в Актау происходят не в первый раз. В 2019 году в 12 микрорайоне на видео попала массовая драка подростков. Со слов очевидцев, дерущиеся бросали друг в друга камни и бутылки, а также применяли пневматическое оружие. Как стало известно позже от полиции, последний из вышеперечисленных элементов, использованных в ходе конфликта, оказался игрушечным пистолетом с пластиковыми пулями.

В 2021 году водителей напугала разгуливающая по автодороге попрошайка с подобным «оружием» за спиной.