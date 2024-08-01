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01.08.2024, 09:38

Железнодорожное сообщение запустят из Нукуса в Мангистау

Общество 0 2 Александр Рыжих

Новый маршрут «Нукус – Мангистау – Нукус» планируют запустить с 22 августа. Поезд будет отправляться еженедельно. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi».

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

В Узбекистане появится новый маршрут по направлению «Нукус – Мангистау – Нукус».

- Теперь пассажиры могут путешествовать со станции Нукус в Узбекистане в Мангистаускую область в Казахстане. Этот регион привлекает туристов уникальными природными пейзажами, богатой историей и культурным наследием. Развитая туристическая инфраструктура, разнообразные развлечения: от комфортабельных отелей до экотуризма. Дружелюбные и гостеприимные местные жители готовы познакомить туристов с культурой и традициями региона, - говорится в сообщение акционерного общества.

В АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi» отметили, что прямые рейсы в Мангистау будут будут осуществляться еженедельно со станции Нукус с 22 августа.

Расписание поездов следующее:

1. Маршрут 650 «Нукус – Мангистау» по четвергам, субботам и вторникам с 22 августа.

Нукус 20:16 — Мангистау 17:14

2. Маршрут 649 «Мангистау — Нукус» по пятницам, воскресеньям и средам с 23 августа.

Мангистау 18:54 — Нукус 15:22

Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона «1005» в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и справочных бюро. Напоминаем, что купить билеты можно не только в железнодорожных кассах, но и в электронном виде по этой ссылке: eticket.railway.uz

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
АО «O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi» - мына созды че то окиалмай турмын, недеген названия, дурыстап казахша жок па, латын коспай
01.08.2024, 05:02
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