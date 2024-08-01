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01.08.2024, 13:56

Дело - труба! Почему для реконструкции теплосети в Актау не используют продукцию местного завода

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Директор по маркетингу завода «Qarmet Tubular Products Aktau» Абдат Бердаулетов выразил свое недоумение действиями областного акимата. Вместо закупки труб местного производства для реконструкции магистральных теплосетей власти предпочли приобрести их в России, несмотря на то, что их можно изготовить в Актау.

Фото предоставил Абдат Бердаулетов
Фото предоставил Абдат Бердаулетов

В редакцию Lada.kz обратился директор по маркетингу завода «Qarmet Tubular Products Aktau» Абдат Бердаулетов. Он рассказал, что в Актау на территории Специальной экономической зоны «Морпорт Актау» с 2008 года функционирует завод, который специализируется на производстве стальных электросварных труб большого диаметра.

Прочитал статью в СМИ касательно реконструкции тепловых сетей и узнал, что у нас в Актау в данное время меняют 11,3 км тепловых сетей. Наш завод производит стальные трубы диаметром от 530 до 1420 мм, при этом заказ на трубы для теплосетей не поступал на наш завод. Мы узнали, что в проекте замены теплосетей используются трубы российского производства. Возникает справедливый вопрос: почему акимат региона, зная, что в Актау есть трубный завод, позволяет использование труб российского производства в проектах, финансируемых из госбюджета?, - рассказал Абдат Бердаулетов.

По словам Абдата Бердаулетова, он регулярно обращается в акиматы города и области, в ГКП «КЖСА» с просьбой поддержать местное производство труб.

На стадии проектирования и проведения строительно-монтажных работ власти могли бы уведомить подрядные организации о возможности использования продукции местных производителей, но этого сделано не было. За семь месяцев 2024 года наш завод простаивал без работы больше трех месяцев. На нашем заводе работают более 200 жителей нашего города, но при этом заказ на трубы для теплосетей уходит в Россию, хотя все эти трубы мы могли произвести на нашем заводе. Почему это было допущено и кто за это ответит? На заводе сейчас напряженная социальная обстановка, и вполне возможно, что доведенные до отчаяния люди выйдут на забастовку, требуя поддержки от государства, в том числе и от акиматов Актау и Мангистауской области, - заявил Абдат Бердаулетов.

От редакции: Стоит отметить, что завод в Актау функционирует уже 16 лет. В апреле 2003 года экс-президент Казахстан Нурсултан Назарбаев лично заложил первый камень в фундамент предприятия. Тогда руководство области говорило о важности этого производства, подчеркивая его значимость для региона. Они отмечали, что проект является необходимым, и может сыграть ключевую роль в развитии местной экономики и создании новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в завод составила 32 миллиона долларов США. Сегодня это предприятие, когда-то считавшееся успешным, несет убытки.

Редакция Lada.kz направила запрос в акимат Мангистауской области с вопросами:

1. Почему в проекте реконструкции магистральных труб не используются трубы местного производства?

2. Можно ли было на стадии проектирования обязать подрядную организацию использовать трубы местного производства?

3. Какова общая сумма проекта, сколько было выделенно из госбюджета и бюджета области?

4. Были ли рассмотрены альтернативные предложения от местных производителей труб перед закупкой российского производства?

5. Какие факторы влияли на выбор труб российского производства по сравнению с местными?

6. Есть ли данные о разнице в стоимости самих труб российского и местного производства, включая доставку?

7. Были ли учтены возможные экономические и социальные выгоды для региона от поддержки местных производителей?

Для справки: завод «Qarmet Tubular Products Aktau» в прошлом принадлежал международной компании ArcelorMittal и назывался «ArcelorMittal Tubular Products Aktau». Напомним, что после трагедии в 2023 году на шахте имени Костенко в Карагандинской области полный комплекс активов «АрселорМиттал Темиртау» перешел государству. В периметр потенциальной транзакции включили и трубный завод в Актау. Позже стало известно, что новым инвестором предприятий «АрселорМиттал Темиртау» стал Андрей Лаврентьев, который возглавляет совет директоров группы компаний Allur Group.

Ранее сообщалось, что согласно постановлению Правительства «О реконструкции магистральных теплосетей» Актау, 44 км из 47 км магистральных теплопроводов, находящихся на балансе МАЭК, планируется поэтапно обновить в течение 2024-2026 годов. Этим летом коммунальщики меняют 11,4 км труб. В управлении ЖКХ сообщали, что трубы из России поступают постепенно, в соответствии с графиком. До начала отопительного сезона успеют поставить весь объем.

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Комментарии

6 комментарий(ев)
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Ну для начала, вы не можете делать прямошовные трубы, а только спиралешовные. Диаметр не важен, а вот какую толщину стенки вы делаете? Запросто что у вас нет 12-14-16 мм. Ваши трубы не изолированные, а такая изоляция добавляет до 30% к стоимости. Плюс вдобавок идут комплекты изоляции швов. В итоге, вы предлагаете работу сварщиков, сделавших спиралевидный шов и все. Никакоой комплексной поставки. Ну и, директор по маркетингу как ра и должен заниматься поиском клиентов, чего он не делал, и не делает. Судя по простаиванию завода. И то что даже местный акимат не захотел у вас ничего брать. А может вы много "на лапу" захотели?)))
02.08.2024, 05:00
molchun
molchun
А вы видели эти трубы которые кладут, наш завод способен производить их? Во-первых , их меняют на теплотрассе где высокая температура и давление, во-вторых они уже с теплоизоляцией, они двойные и между основной трубой и каркасной залит теплоизолятор из вспененного полистирола, а если ложить наши трубы ещё требуется теплоизоляция их, это более затратно и качество намного ниже.
02.08.2024, 02:36
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Да, пластиктрубы как бы лучше использовать для питьевой воды. Вопрос в другом, а наши металл трубы соответствуют по качеству, технич.харрактеристикам? А по вопросу, почему не местного производства трубы то это тема оч тёмная и нам не ответят. Это очень секретная информация...
01.08.2024, 15:29
Ed Word
Ed Word
Вообще, зачем жо сих пор используют металические трубы, пласти выгодней, срок службы дольше, без ржавчины. Ну если уж и используют металические трубы, то тут согласен, могли бы и отечественного производителя поддержать, но что говорить, у нас кажется даже на высоком уровне в правительстве кто-то периодически лоббирует интересы северного соседа, и поэтому все так произошло... Мир всем!
01.08.2024, 15:14
mustain
mustain
Первый раз вижу директора, расписывающегося в своей никчемности. А виноват акимат.
01.08.2024, 14:05
mustain
mustain
Первый раз вижу директора, расписывающегося в своей никчемности. А виноват акимат.
01.08.2024, 14:05
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