Реконструкция теплосетей в Актау: даны аргументы в пользу не отечественного производителя труб

В акимате Мангистауской области сообщили, что реконструкцию магистральных тепловых сетей в Актау выполняет АО «Алматыинжстрой». Все вопросы редакции были перенаправлены в подрядную организацию. В данной компании объяснили, почему для реконструкции теплосетей в Актау не используется продукция местного завода. Приводим ответ предприятия без изменений.

Фото Абдата Бердаулетова

Lada.kz: Почему в проекте реконструкции магистральных труб не используются трубы местного производства?

АО «Алматыинжстрой»: Проектом «Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Актау» предусмотрено использование труб стальных прямошовных из углеродистой и легированных марок сталей диаметрами 530, 630, 720, 820 и 1020 мм по ГОСТ 10704, 10705, 10706, 20295 (тип 3). Компания АО «Qarmet Tubular Products Aktau» имеет возможность изготавливать трубы СПИРАЛЕШОВНЫЕ по ГОСТ 8636 и 20295 (тип 1). С технической точки зрения различие способов изготовления труб стальных (прямошовная труба изготавливается путем прокатки штрипса вальцами и сваркой одного продольного шва методом электродуговой сварки или сваркой под флюсом, спиралешовная труба изготавливается путем навивки штрипса из рулонов горячекатаной стали и сваркой получаемого места контакта боковых поверхностей штрипса) влияет на выбор при эксплуатации и соответственно при проектировании. Также в Актау отсутствуют предприятия, производящие предизоляцию пенополиуретаном (ППУ) стальных труб. В связи с этим, мы осуществляем закуп уже предизолированных труб из России.

Lada.kz: Можно ли было на стадии проектирования обязать подрядную организацию использовать трубы местного производства?

АО «Алматыинжстрой»: Обязать компанию-подрядчика использовать трубы спиралешовные нельзя, поскольку это:

- во-первых, это оказание давления путем лоббирования интересов (незаконное действие);

- во-вторых, как уже сказано выше, проектом предусмотрено использование прямошовных труб;

- в-третьих, проектом предусмотрены предизолированные трубы, а местное производство не обладает технологиями изготовления таких труб.

Прямошовные трубы, изготовленные из легированных и низколегированных марок сталей по ГОСТ 10704,10705,10706,20295 (тип3) по сравнению с трубами спиралешовными имеют ряд преимуществ:

- длина сварного шва у прямошовных труб на 20-25% меньше, чем длина сварного шва труб спиралешовных. Основным дефектом и критерием по качеству является качество сварного шва за счет того, что у спиралешовных труб длина сварного шва больше, риск возникновения дефектов и порывов для спиралешовных труб увеличивается на 20-25% по сравнению с прямошовными трубами.

- трубы прямошовные в теплоэнергетике применяются с 1950-1960 годов, большинство тепломагистралей стран СНГ построены с использованием этих труб, которые показали свою надежность за весь период эксплуатации.

Lada.kz: Какова общая сумма проекта, сколько было выделено из госбюджета и бюджета области?

АО «Алматыинжстрой»: Ориентировочная стоимость проекта «Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Актау» составляет порядка 40,0 млрд тенге.

Lada.kz: Были ли рассмотрены альтернативные предложения от местных производителей труб перед закупкой российского производства?

АО «Алматыинжстрой»: Альтернативные предложения не рассматривались в виду того, что в Республике Казахстан не производятся трубы ТБД (Трубы Большого диаметра) по ГОСТ 10407,10705,10706,20295 (тип 3), включая завод «Qarmet Tubular Products Aktau». А именно прямошовные трубы больших диаметров 530, 630, 720, 820 и 1020 мм.

Lada.kz: Какие факторы влияли на выбор труб российского производства по сравнению с местными?

АО «Алматыинжстрой»: Исключительно по причине отсутствия производства прямошовных стальных труб в Республике Казахстан, в том числе на заводе «Qarmet Tubular Products Aktau».

Lada.kz: Есть ли данные о разнице в стоимости самих труб российского и местного производства, включая доставку?

АО «Алматыинжстрой»: Подобный анализ не проводился в виду отсутствия производства прямошовных стальных труб большого диаметра в Республике Казахстан. Для сравнения стоимости труб необходимо сравнивать трубы, изготовленные по одним и тем же стандартам с использованием одинаковых марок сталей.

Lada.kz: Были ли учтены возможные экономические и социальные выгоды для региона от поддержки местных производителей?

АО «Алматыинжстрой»: Компания-подрядчик привлекла для реализации данного проекта исключительно казахстанских производителей и подрядчиков, кроме поставщиков предизолированных прямошовных стальных труб и фасонных частей к ним.

Для строительства надежных и долговечных тепловых магистралей в Актау используются трубы российского производства, которые зарекомендовали себя высоким качеством и надежностью:

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ);

ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ);

ОАО «Волжский трубный завод»;

ОАО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ);

ОАО «ТЭМПО»;

ОАО «Синарский трубный завод» (СТЗ).

Напомним, директор по маркетингу завода «Qarmet Tubular Products Aktau» Абдат Бердаулетов выразил свое недоумение действиями областного акимата. Вместо закупки труб местного производства для реконструкции магистральных теплосетей власти предпочли приобрести их в России, несмотря на то, что их можно изготовить в Актау.