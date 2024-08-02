Реконструкция теплосетей в Актау: даны аргументы в пользу не отечественного производителя труб

В акимате Мангистауской области сообщили, что реконструкцию магистральных тепловых сетей в Актау выполняет АО «Алматыинжстрой». Все вопросы редакции были перенаправлены в подрядную организацию. В данной компании объяснили, почему для реконструкции теплосетей в Актау не используется продукция местного завода. Приводим ответ предприятия без изменений.
Lada.kz: Почему в проекте реконструкции магистральных труб не используются трубы местного производства?
АО «Алматыинжстрой»: Проектом «Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Актау» предусмотрено использование труб стальных прямошовных из углеродистой и легированных марок сталей диаметрами 530, 630, 720, 820 и 1020 мм по ГОСТ 10704, 10705, 10706, 20295 (тип 3). Компания АО «Qarmet Tubular Products Aktau» имеет возможность изготавливать трубы СПИРАЛЕШОВНЫЕ по ГОСТ 8636 и 20295 (тип 1). С технической точки зрения различие способов изготовления труб стальных (прямошовная труба изготавливается путем прокатки штрипса вальцами и сваркой одного продольного шва методом электродуговой сварки или сваркой под флюсом, спиралешовная труба изготавливается путем навивки штрипса из рулонов горячекатаной стали и сваркой получаемого места контакта боковых поверхностей штрипса) влияет на выбор при эксплуатации и соответственно при проектировании. Также в Актау отсутствуют предприятия, производящие предизоляцию пенополиуретаном (ППУ) стальных труб. В связи с этим, мы осуществляем закуп уже предизолированных труб из России.
Lada.kz: Можно ли было на стадии проектирования обязать подрядную организацию использовать трубы местного производства?
АО «Алматыинжстрой»: Обязать компанию-подрядчика использовать трубы спиралешовные нельзя, поскольку это:
- во-первых, это оказание давления путем лоббирования интересов (незаконное действие);
- во-вторых, как уже сказано выше, проектом предусмотрено использование прямошовных труб;
- в-третьих, проектом предусмотрены предизолированные трубы, а местное производство не обладает технологиями изготовления таких труб.
Прямошовные трубы, изготовленные из легированных и низколегированных марок сталей по ГОСТ 10704,10705,10706,20295 (тип3) по сравнению с трубами спиралешовными имеют ряд преимуществ:
- длина сварного шва у прямошовных труб на 20-25% меньше, чем длина сварного шва труб спиралешовных. Основным дефектом и критерием по качеству является качество сварного шва за счет того, что у спиралешовных труб длина сварного шва больше, риск возникновения дефектов и порывов для спиралешовных труб увеличивается на 20-25% по сравнению с прямошовными трубами.
- трубы прямошовные в теплоэнергетике применяются с 1950-1960 годов, большинство тепломагистралей стран СНГ построены с использованием этих труб, которые показали свою надежность за весь период эксплуатации.
Lada.kz: Какова общая сумма проекта, сколько было выделено из госбюджета и бюджета области?
АО «Алматыинжстрой»: Ориентировочная стоимость проекта «Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Актау» составляет порядка 40,0 млрд тенге.
Lada.kz: Были ли рассмотрены альтернативные предложения от местных производителей труб перед закупкой российского производства?
АО «Алматыинжстрой»: Альтернативные предложения не рассматривались в виду того, что в Республике Казахстан не производятся трубы ТБД (Трубы Большого диаметра) по ГОСТ 10407,10705,10706,20295 (тип 3), включая завод «Qarmet Tubular Products Aktau». А именно прямошовные трубы больших диаметров 530, 630, 720, 820 и 1020 мм.
Lada.kz: Какие факторы влияли на выбор труб российского производства по сравнению с местными?
АО «Алматыинжстрой»: Исключительно по причине отсутствия производства прямошовных стальных труб в Республике Казахстан, в том числе на заводе «Qarmet Tubular Products Aktau».
Lada.kz: Есть ли данные о разнице в стоимости самих труб российского и местного производства, включая доставку?
АО «Алматыинжстрой»: Подобный анализ не проводился в виду отсутствия производства прямошовных стальных труб большого диаметра в Республике Казахстан. Для сравнения стоимости труб необходимо сравнивать трубы, изготовленные по одним и тем же стандартам с использованием одинаковых марок сталей.
Lada.kz: Были ли учтены возможные экономические и социальные выгоды для региона от поддержки местных производителей?
АО «Алматыинжстрой»: Компания-подрядчик привлекла для реализации данного проекта исключительно казахстанских производителей и подрядчиков, кроме поставщиков предизолированных прямошовных стальных труб и фасонных частей к ним.
Для строительства надежных и долговечных тепловых магистралей в Актау используются трубы российского производства, которые зарекомендовали себя высоким качеством и надежностью:
Напомним, директор по маркетингу завода «Qarmet Tubular Products Aktau» Абдат Бердаулетов выразил свое недоумение действиями областного акимата. Вместо закупки труб местного производства для реконструкции магистральных теплосетей власти предпочли приобрести их в России, несмотря на то, что их можно изготовить в Актау.
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