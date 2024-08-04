В Мангистау онкологи выявили новообразования у пяти из 64 пациентов

В Мангистауском областном онкологическом центре прошел День открытых дверей. За четыре часа бесплатного приема врачи обследовали 64 человек, у пятерых выявлено онкозаболевание. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Обследование на томографе. Фото предоставила пресс-служба онкоцентра

У пяти жителей, пришедших на бесплатный прием, была диагностирована начальная стадия рака. У 10 человек выявлены другие, не онкологические нозологии.

Маммографическое и цитологическое обследование прошли 24 женщины, ультразвуковая диагностика проведена 18 жителям, на компьютерном томографе исследованы 22 человека.

Напомним, акция прошла в рамках Всемирного дня борьбы с раком легких, который отмечается ежегодно 1 августа.