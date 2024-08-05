Халтура при ремонте памятника Тарасу Шевченко возмутила жителей Актау

Наплевательским отношением охарактеризовали горожане работу организации, занимающейся ремонтом памятника Тарасу Шевченко.
Молодожены из 4 микрорайона, как обычно, вышли на прогулку и застали такую картину: рабочие не удосужились протереть плитку от раствора.
Результат – крайне неряшливый вид, считает молодая пара.
В отделе ЖКХ городского акимата корреспонденту Lada.kz пообещали дать поручение подрядной организации для устранения неполадок.
Напомним, как выглядит сквер Шевченко в Актау.
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