Халтура при ремонте памятника Тарасу Шевченко возмутила жителей Актау

Фото жителей 4 микрорайона

Молодожены из 4 микрорайона, как обычно, вышли на прогулку и застали такую картину: рабочие не удосужились протереть плитку от раствора.

Результат – крайне неряшливый вид, считает молодая пара.

В отделе ЖКХ городского акимата корреспонденту Lada.kz пообещали дать поручение подрядной организации для устранения неполадок.

Напомним, как выглядит сквер Шевченко в Актау.