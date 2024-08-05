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05.08.2024, 17:12

Сроки строительства ГПЗ в Жанаозене увеличили, ввод в эксплуатацию перенесли

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Ввод в эксплуатацию нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене запланирован на 7 февраля 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе национальной компании «КазМунайГаз».

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В пресс-службе компании сообщили, что строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене сдвигается с декабря 2025 года на февраль 2027 года.

Согласно Плану организационных мероприятий (дорожная карта), утвержденному Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Скляром Р.В. 26 января 2023 года, и Плану организационных мероприятий по инвестиционному проекту КМГ газоперерабатывающий завод в Жанаозене должны были ввести должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. 10 ноября 2023 года по итогам проведенного тендера заключен ЕРС-договор о закупках комплексных работ по строительству завода на условиях под «ключ» между КазГПЗ и консорциумом во главе с ООО «Научно- Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» совместно с ТОО «ПК КОНСТРАКШН», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно- Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация». 12 апреля 2024 года сторонами договора согласован и утвержден базовый график проекта 3-го уровня со сроком завершения пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию нового газоперерабатывающего завода 7 февраля 2027 года, - сообщили в компании.

Причины переноса сроков строительства были озвучены в пресс-службе национальной компании «КазМунайГаз».

Основными причинами отклонения срока реализации проекта стали длительное отсутствие заявок от потенциальных поставщиков для прохождения предварительного квалификационного отбора, проведение двух тендеров, из которых первый был отменен из-за нарушений условий закупок фонда «Самрук-Казына» со стороны потенциальных поставщиков, а также решение суда Атырау о запрете на совершение действий по договору, - пояснили в компании.

В компании отметили, что на сегодняшний день проект реализовывается в рамках бюджета заключенного ЕРС-договора, изменение стоимости проекта будет определена после заключения государственной экспертизы в июле 2025 года.

Ранее сообщалось, что первоначально предприятие планировалось построить и запустить до конца 2023 года, затем сроки перенесли на 2026 год.

Единственное предприятие в области, где производят газ с 1973 года - Казахский газоперерабатывающий завод, расположенный в Жанаозене. Однако завод полностью не покрывает потребности региона. Износ оборудования составляет около 90%, что грозит полной остановкой работы завода и может привести к очередному дефициту топлива в регионе.

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