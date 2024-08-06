Строительный беспредел или с ведома властей? Точечная застройка в Актау продолжается

Жители 14 микрорайона Актау пожаловались на точечную застройку. Горожане протестуют против строительства объекта, который намереваются возвести между домами №№ 31 и 32. В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства заявили, что будет выяснена законность строительства на данном земельном участке.
В редакцию Lada.kz обратились жители 14 микрорайона с жалобой на точечную застройку возле их домов. Жители опасаются, что новый объект создаст нагрузки на инженерные сети и коммуникации.
Между домами №№ 31 и 32 начали строить новый объект, к которому уже подводят электричество. Власти города неоднократно обещали, что точечной застройки не будет, однако мы видим, что внутри микрорайонов продолжается застройка. Этот вопрос вызывает у нас массу беспокойств. Во-первых, каждый новый объект увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Мы уже сталкиваемся с нехваткой воды и перебоями с электричеством, и новые строительные проекты только усугубляют эти проблемы. Почему люди должны страдать от нехватки воды и электричества из-за новых строек, - пожаловался житель Актау.
В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства прокомментировали жалобу жителей 14 микрорайона.
На основании обращения горожан проводятся проверочные работы. Будет выяснена законность данного земельного участка. Дополнительно будет сообщено, - сообщили в акимате.
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