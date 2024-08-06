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06.08.2024, 11:45

Строительный беспредел или с ведома властей? Точечная застройка в Актау продолжается

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Жители 14 микрорайона Актау пожаловались на точечную застройку. Горожане протестуют против строительства объекта, который намереваются возвести между домами №№ 31 и 32. В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства заявили, что будет выяснена законность строительства на данном земельном участке.

Кадр видео
Кадр видео

В редакцию Lada.kz обратились жители 14 микрорайона с жалобой на точечную застройку возле их домов. Жители опасаются, что новый объект создаст нагрузки на инженерные сети и коммуникации.

Между домами №№ 31 и 32 начали строить новый объект, к которому уже подводят электричество. Власти города неоднократно обещали, что точечной застройки не будет, однако мы видим, что внутри микрорайонов продолжается застройка. Этот вопрос вызывает у нас массу беспокойств. Во-первых, каждый новый объект увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Мы уже сталкиваемся с нехваткой воды и перебоями с электричеством, и новые строительные проекты только усугубляют эти проблемы. Почему люди должны страдать от нехватки воды и электричества из-за новых строек, - пожаловался житель Актау.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства прокомментировали жалобу жителей 14 микрорайона.

На основании обращения горожан проводятся проверочные работы. Будет выяснена законность данного земельного участка. Дополнительно будет сообщено, - сообщили в акимате.

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Комментарии

9 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Red1 Не читал сначала,но наши мнения сходятся 7 лет Ставрополь
06.08.2024, 18:15
Raiders
Raiders
Не читал сначала,но наши мнения сходятся 7 лет Ставрополь
06.08.2024, 18:14
Raiders
Raiders
Дом уже похож на обветшалый,пора его уже перестраивать
06.08.2024, 18:11
Неравнодушный
Неравнодушный
Понятно, как ответят. Скажут, что участок продан ещё во времена царя Гороха, так что всё законно.
06.08.2024, 14:15
Ingul
Ingul
Похоже что мы живем по принципу: "Анархия-мать порядка". Или у кого карман толще, тот и прав?
06.08.2024, 09:47
7 seconds
7 seconds
Не поверите, но этот огромный участок прям от тротуара за 31ым домом, до дороги отдан для для строительства и эксплуатации многоквартирного (многоэтажного) жилого комплекса с коммерческими помещениями. Правда всего до 27-го года.
06.08.2024, 09:13
Red1
Red1
Уже 2 года как живу в другом городе , посмотрите на дом на фото , это же какой-то район трущоб..балконы замазаны , застекленны как попало и это происходит по всему городу ....как-же убого стал выглядеть наш некогда стильный , белый город , и ещё эти точечные застройки ..короче аул !
06.08.2024, 08:34
Red1
Red1
Уже 2 года как живу в другом городе , посмотрите на дом на фото , это же какой-то район трущоб..балконы замазаны , застекленны как попало и это происходит по всему городу ....как-же убого стал выглядеть наш некогда стильный , белый город , и ещё эти точечные застройки ..короче аул !
06.08.2024, 08:34
fox1167
fox1167
Между 31 и 32 домами может вместиться только биотуалет! Стройку начали сзади 31-го дома! А акимат типа не знает, что эта земля продана. Прям всё делалось без их участия...
06.08.2024, 07:55
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