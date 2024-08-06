Строительный беспредел или с ведома властей? Точечная застройка в Актау продолжается

В редакцию Lada.kz обратились жители 14 микрорайона с жалобой на точечную застройку возле их домов. Жители опасаются, что новый объект создаст нагрузки на инженерные сети и коммуникации.

Между домами №№ 31 и 32 начали строить новый объект, к которому уже подводят электричество. Власти города неоднократно обещали, что точечной застройки не будет, однако мы видим, что внутри микрорайонов продолжается застройка. Этот вопрос вызывает у нас массу беспокойств. Во-первых, каждый новый объект увеличивает нагрузку на инфраструктуру. Мы уже сталкиваемся с нехваткой воды и перебоями с электричеством, и новые строительные проекты только усугубляют эти проблемы. Почему люди должны страдать от нехватки воды и электричества из-за новых строек, - пожаловался житель Актау.