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06.08.2024, 16:50

Школьник из Актау одержал победу на чемпионате по робототехнике в Южной Корее

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Школьник из Актау - юный инженер клуба робототехники «Роботрек-Актау» Нуркен Кайыпов одержал победу в международных соревнованиях по образовательной робототехнике IYRC-2024 в Южной Корее. Об этом сообщила мама школьника Жулдыз Абишева.  

Тренера клуба Дмитрий Куричев и Нуркен Кайыпов. Фото предоставила Жулдыз Абишева
Тренера клуба Дмитрий Куричев и Нуркен Кайыпов. Фото предоставила Жулдыз Абишева

Соревнования по образовательной робототехнике IYRC-2024 проходили 2 и 3 августа в городе Тэджон в Южной Корее.

По словам Жулдыз Абишевой, в этом году в соревнованиях приняло участие более 1000 детей со всего мира. Мангистаускую область представлял воспитанник клуба робототехники «Роботрек-Актау» Нуркен Кайыпов.

Мой сын поехал на соревнования совершенно один, без сопровождения родителей и тренера. Ему было очень сложно психологически, но он справился и одержал безоговорочную победу, продемонстрировав выдающуюся выдержку и самоотдачу. Он стал абсолютным победителем в категории «Спасение леса» (13-18 лет), получив награду Grand. Он разработал автоматизированную систему пожаротушения. Благодарим главного тренера клуба Дмитрия Куричева за отличную подготовку сына к данным соревнованиям, - сказала мама школьника Жулдыз Абишева.  

Ранее Нуркен Кайыпов завоевал победу на соревнованиях по робототехнике и цифровым технологиям «ДЕТалька-2024», которые проходили 10 и 11 мая 2024 года в Санкт-Петербурге.

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