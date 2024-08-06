Собака в железной будке: полиция Актау оштрафовала родителей подростка

Родителей подростка, который держал собаку взаперти в железной будке несколько дней, привлекли к ответственности. Об этом сообщили в полиции региона.

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В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что родителей подростка привлекли к административной ответственности.

Они привлечены к ответственности по статье 382 КоАП РК (Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты). С подростком проведена беседа, - сообщили в полиции.

Согласно статье 382 КоАП РК, родители подростка должны будут выплатить штраф в размере пятимесячных расчетных показателей (18 460 тенге).

Напомним, волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» спасли собаку, запертую без еды и воды в железной будке. Бедное животное без воды и еды провело в будке на жаре несколько дней.