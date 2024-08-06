От верной гибели актауские волонтёры спасли собаку в Актау

Кадр видео

Волонтёр группы «Пушистое счастье Актау» Татьяна рассказала редакции Lada.kz о спасении собаки, которую заперли без воды и еды в жару в железной будке.

Операция по спасению развернулась в 27 микрорайоне, возле дома №19.

Вчера, 5 августа, нам пришлось вместе с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям вызволять собаку из запертой железной будки. Бедное животное без воды и еды провело в будке на жаре несколько дней, - рассказала волонтер.

Зоозащитникам удалось выяснить, что собака принадлежит несовершеннолетнему жителю данного микрорайона. У подростка не было документов на собаку и ключей от будки, в которой она была заперта.

Собаку мы привезли на платную передержку в истощённом состоянии, бедное животное не могло напиться воды. Сотрудники полиции также присутствовали на месте, но отказались помогать нам спасать животное, ссылаясь на то, что это чужое имущество. У собаки была расшатанная психика, и мы предполагаем, что её держали для собачьих боев. Сотрудники полиции отказались принимать заявление от нас, утверждая, что не выявлено угрозы жизни животного, несмотря на то, что собака могла погибнуть от жары, без еды и воды, - отметила волонтер Татьяна.

Теперь перед волонтёрами стоит новая задача: сделать собаке прививки и разместить её в приюте, а затем найти для неё добрых хозяев.

Напомним, вчера, 5 августа, в редакцию Lada.kz обратились жители 2 микрорайона 74 дома. По словам людей, мужчина, проживающий по соседству в частном доме, убивает кошек из оружия.

В полиции региона сообщили, что жителя 2 микрорайона, стрелявшего в кошек из оружия, привлекли к ответственности.