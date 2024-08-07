Сумма штрафа за вылов лосося в Каспии - более одного миллиона тенге

Специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий рассказал о том, что лосось в акватории Каспия - явление не удивительное, однако, очень редкое. Рыба занесена в Красную книгу и ее вылов категорически запрещен, сообщает lada.kz.
По словам Андрея Руцкого, каспийский лосось относится к редким видам и занесен в Красную книгу Республики Казахстан.
«Он запрещен к промысловому лову, на него разрешение не выдается. Если рыбакам попадается, то они обязаны его выпустить в море в живом виде. По сравнению с тем же судаком и кефалью, этот вид находится в очень ограниченном количестве. Вылов был запрещен еще в советское время. И после запрет не был снят. Насколько хуже или лучше стала ситуация с популяцией, мы не знаем. Исследования периодически проводят специалисты научно-производственного центра рыбного хозяйства. Наверное, позже они смогут озвучить какие-то данные», - рассказал Андрей Руцкий.
К слову, штраф за вылов лосося в Мангистау фиксрованный: за каждую голову весом хоть 100 граммов, хоть несколько килограммов - 300 МРП. Это, по сегодняшним меркам, равно 1 107 600 тенге.
Напомним, историей необычного улова поделился журналист из Атырау Виктор Сутягин.
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