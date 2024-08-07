Сумма штрафа за вылов лосося в Каспии - более одного миллиона тенге

По словам Андрея Руцкого, каспийский лосось относится к редким видам и занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

«Он запрещен к промысловому лову, на него разрешение не выдается. Если рыбакам попадается, то они обязаны его выпустить в море в живом виде. По сравнению с тем же судаком и кефалью, этот вид находится в очень ограниченном количестве. Вылов был запрещен еще в советское время. И после запрет не был снят. Насколько хуже или лучше стала ситуация с популяцией, мы не знаем. Исследования периодически проводят специалисты научно-производственного центра рыбного хозяйства. Наверное, позже они смогут озвучить какие-то данные», - рассказал Андрей Руцкий.