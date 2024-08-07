18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.62
519.23
5.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.08.2024, 14:12

Сумма штрафа за вылов лосося в Каспии - более одного миллиона тенге

Общество 0 0 Наталья Вронская

Специалист управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий рассказал о том, что лосось в акватории Каспия - явление не удивительное, однако, очень редкое. Рыба занесена в Красную книгу и ее вылов категорически запрещен, сообщает lada.kz.

фото с сайта pofoto.club
фото с сайта pofoto.club

По словам Андрея Руцкого, каспийский лосось относится к редким видам и занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

«Он запрещен к промысловому лову, на него разрешение не выдается. Если рыбакам попадается, то они обязаны его выпустить в море в живом виде. По сравнению с тем же судаком и кефалью, этот вид находится в очень ограниченном количестве. Вылов был запрещен еще в советское время. И после запрет не был снят. Насколько хуже или лучше стала ситуация с популяцией, мы не знаем. Исследования периодически проводят специалисты научно-производственного центра рыбного хозяйства. Наверное, позже они смогут озвучить какие-то данные», - рассказал Андрей Руцкий.

К слову, штраф за вылов лосося в Мангистау фиксрованный: за каждую голову весом хоть 100 граммов, хоть несколько килограммов - 300 МРП. Это, по сегодняшним меркам, равно 1 107 600 тенге.

Напомним, историей необычного улова поделился журналист из Атырау Виктор Сутягин.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…