Прогнившие мусорные контейнеры обещают заменить на новые в Актау

Жалобу в редакцию Lada.kz направили жители 1 микрорайона, которые возмущены антисанитарными условиями перед их единственным подъездом у мусорных контейнеров. Комментарий по этому поводу предоставили в ТОО «Caspiy Operating».

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Жители дома №6 в 1 микрорайоне утверждают, что у подъезда около мусорных баков кругом маслянистые пятна, которые образуются из-за протечки баков. К тому же, при прессовании отходов мусоровозом вся жижа протекает на асфальт. Это приводит к ужасному виду и неприятному запаху.

Здесь бегают дети, которые приносят все это в дом. Начальник ЖЭКа говорит, что это не в его компетенции. Одни из соседей предлагают перенести мусорные контейнеры за дом, но это не решит проблему. Баки также будут протекать, они старые. Также и мусоровоз будет оставлять после себя масляные разводы. А если контейнеры перенесут, то как будут выносить мусор пожилые люди с верхних этажей, - задают вопрос жители дома.

В руководстве ТОО «Caspiy Operating» пообещали, что мусорные контейнеры будут заменены в ближайшее время. В настоящее время идет подготовка к конкурсу по закупке новых баков.

Для устранения антисанитарии жильцам посоветовали переставить мусорные баки, по нормативам (15 метров от жилого здания), за дом. Для этого нужно собрать подписи соседей, больше 50% из которых должны выступить «За» перенос мусорных контейнеров и блокирование трубопровода.

Касательно протечек мусорных машин, в компании ответили, что в сезон арбузов и дынь люди выкидывают отходы, которые скапливаются и протекают. В свою очередь, ТОО «Caspiy Operating» принимает меры для устранения проблем.

Напомним, ранее с проблемой, только уже из-за частых пожаров в мусорных контейнерах, столкнулись жители дома №13 в 4 микрорайоне.