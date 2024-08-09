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09.08.2024, 18:13

«Веселые» соседи терроризируют жителей многоэтажки в Актау

Общество 0 61 Наталья Вронская

В редакцию lada.kz обратились жители 1 дома в 5 микрорайоне. По их словам, люди сильно страдают от соседства с социально-неблагополучными гражданами. В полиции региона обещали привлечь нарушителей к ответственности.

Фото с камер видеонаблюдения
Фото с камер видеонаблюдения

Пьют и курят в лифте, справляют нужду в подъезде, портят общедомовое имущество. К этим и другим обвинениям жители 1 дома приложили кадры  видеонаблюдения. К сожалению, констатируют они, камеры никак не влияют на нерадивых соседей и их постоянное желание нарушать общественный покой.

«Мы, жители 1 дома в 5 мкр, неоднократно обращались к участковому с просьбой разобраться с проблемной квартирой в нашем подъезде. В этой квартире проживает девушка с алкогольной зависимостью, к которой ходят компании. Они курят и пьют у нас в подъезде, и в лифте нашего дома. Ломают кодовый замок который мы покупали за собственные средства, чтобы попасть к нам в подъезд. Мы против таких «гостей», т.к. они портят общедомовое имущество, ломают лифт, справляют нужду прямо в подъезде. Нахождение с такими личностями опасно и для наших детей. Просим принять соответствующие меры», - написали  жители.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заверили, что заявление от жильцов принято в разработку. С нарушительницей обещали провести профилактическую беседу и привлечь к административной ответственности ее, а также ее «гостей».

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Плохо когда в доме нет настоящих мужчин!
09.08.2024, 13:20
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