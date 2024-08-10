Пешеходный переход с ограждением озадачил жителей Актау

Жители 11 микрорайона задаются вопросом – будет ли продлено металлическое ограждение за домом №37, так как оно установлено не на всем отрезке пути и не мешает проезжать транспорту к IT-лицею. Ответ предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

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Появившаяся «зебра», дорожный знак «Пешеходный переход», считают люди, важны для обеспечения безопасности детей, но в то же время установленное в месте ограждение сделано не до конца – остался проезд для автомобилей.

Чиновники сообщили, что ограждение будет доработано.

К слову, по предложению административной полиции «зебры», дорожные знаки «Пешеходный переход» и ограждения будут устроены во всех школах – детям нужно усвоить, что безопасно переходить дорогу по пешеходному переходу.

Напомним, не мешающий заезжать за бордюр забор установили в Актау.