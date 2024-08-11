Почему площадь «Ынтымак» в Актау огородили – ответ акимата

В Актауском городском акимате объяснили причину появления временных ограждений по периметру площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне.

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В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что причиной появления ограждений на площади являлись работы по покраске и восстановлению отдельных элементов благоустройства.

На текущий момент конструкции убрали.

Напомним, 11 августа на площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне установили временные ограждения. Ситуация вызвала вопросы у горожан.