В Мангистау реабилитируют два месторождения

В целях поддержания добычи нефти на стабильном уровне в 2023 году был инициирован проект реабилитации месторождений компании АО «Озенмунайгаз». Информацию о том, какую работу проведут по увеличению добычи нефти на месторождениях Узень и Карамандыбас, опубликовал директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов , передает SK News .

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Месторождения Узень и Карамандыбас (на балансе «Озенмунайгаз») являются зрелыми месторождениями, добыча на которых ведётся более 40-60 лет. Поэтому основным вызовом для КМГ последние годы было не увеличение добычи, а поддержание её на текущих уровнях и повышение эффективности.

Месторождения сложные – огромная социальная нагрузка. В прямом штате – 10 тысяч работников, более 12 тысяч – в подрядных организациях. Для сохранения рабочих мест необходимо поддерживать добычу нефти на стабильном уровне.

К сожалению, в последние годы нефтедобыча на «Озенмунайгаз» снижается (менее 5 млн тонн в год). Для поддержки зрелых месторождений Правительством поддержан вопрос снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Сэкономленные деньги от НДПИ будут направлены на Проект реабилитации, плюс КМГ будет его софинансировать, - отмечает Нурлан Жумагулов.

Бюджет проекта на 2023-2024 годы составил 68 миллиардов тенге. В рамках проекта предполагается: бурение горизонтальных скважин, использование современного оборудования, изменение технологий закачки воды, использование НКТ с покрытием, новые технологи по повышению нефтеотдачи и др.

Без проекта реабилитации период рентабельного производства нефти «Озенмунайгаз» завершится в ближайшие годы из-за ежегодного падения добычи (на 25% за последние 15 лет), высокой изношенности наземной инфраструктуры, роста затрат на поддержание уровня производства, а также избыточной численности работников.

Реабилитация поможет увеличить нефтедобычу в течение нескольких лет до ~5,2-5,5 млн т в год. В 2023 году – 4,9 млн тонн. Конечная цель – с 2023 по 2036 годы добыть дополнительно около 19 млн тонн, - пишет в своей статье директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов.

Стоит отметить, нефть на Узеньском месторождении застывает при температуре +32. Поэтому при отключении электроэнергии все останавливается и застывает. И для решения проблемы КМГ совместно Eni приступили к стройке собственной гибридной электростанции в 247 МВт. Это также должно стабилизировать добычу.

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