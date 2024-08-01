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01.08.2024, 15:27

Нефтяная компания в Мангистау перешла государству

Новости Актау 0 0 Александр Рыжих

Акционерное общество «Phystech II» с 1 августа перешло в собственность Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Как сообщает Нефтяной совет Казахстана, стоимость компании оценивается в 35,5 миллиарда тенге.

Иллюстративное фото с сайта РИА Новости
Иллюстративное фото с сайта РИА Новости

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), с 1 августа этого года единственным акционером компании АО «Phystech II» и, соответственно, единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компания, является ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан».

АО «Phystech II» имеет 18 500 000 простых акций, 13 749 100 из которых разместили на фондовой бирже.

Для справки:

Компания добывает нефть на месторождении Северный Каражанбас в Мангистауской области и ее стоимость оценивается примерно в 35,5 миллиарда тенге. Ранее компания принадлежала Кайрату Боранбаеву, который в прошлом году передал в собственность государства месторождение «Каражанбас Северный», газораспределительную компанию «Азия Газ Чунджа» и ТОО «Сервисный Центр КазТурбоРемонт».

Напомним, больше двух лет назад работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения.

В руководстве АО «Phystech II» рассказали, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства. Попытки были безрезультатными.

Работники АО «Phystech II» пожаловались на правоохранительные органы. Сотрудники забрали тогда у бастующих юрту.

В итоге забастовка работников АО «Phystech II» была признана незаконной. В тот момент забастовка работников предприятия длилась уже восьмой день.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Вся энергетика, недра, железные дороги , авиатранспорт, стратегические отрасли промышленности должны принадлежать государству. Жизнь показала, хотя бы на примере МАЭК и промышленности Актау, к чему привела "прихватизация". Выжали из них все, развалили все и разбежались. Думали только про свой карман. Что осталось? Продали за "ничего", а теперь выкупают за бешенные народные деньги.
01.08.2024, 13:02
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