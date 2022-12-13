Забрали юрту: работники АО «Phystech II» пожаловались на действия полиции

Фото работников компании
- Забрали юрту, работники стоят мёрзнут на улице, но все равно они будут стоять до 15 декабря. Они хотят, чтобы ребята замёрзли и разошлись. Они не мусорили, убирали за собой, все было чисто возле юрты и внутри юрты. Беспорядок не разводили, мирно выражали свою позицию, - рассказали нефтяники.
По словам работников предприятия, работа на месторождении идёт в полном объеме, работы не остановились.
- Мы всё ждём 15 декабря, тогда и другие работники предприятия присоединяться к оставшимся в степи коллегам, - говорят нефтяники.
Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.
Руководство АО «Phystech II» сообщило, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.
По словам работников предприятия, работа на месторождении идёт в полном объеме, работы не остановились.
- Мы всё ждём 15 декабря, тогда и другие работники предприятия присоединяться к оставшимся в степи коллегам, - говорят нефтяники.
Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.
Руководство АО «Phystech II» сообщило, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.
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