Руководство АО «Phystech II»: Неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства

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В администрации АО «Phystech II» рассказали о сложившейся ситуации среди работников месторождения «Каражанбас Северный».
В настоящее время между руководством и работниками «Phystech II» имеется решение трудового арбитража от 6 декабря 2022 года, согласно которому большинством голосов было принято окончательное решение по увеличению заработной платы, согласно которому:
1.Заработная плата рабочих повышается следующим образом:
- увеличить оклад на 15 процентов с 1 января 2023 года всем работникам промысла месторождения «Каражанбас Северный», включая инженерно-технический состав;
- в случае достижения объемов сдачи нефти в магистральный нефтепровод АО «Казтрансойл» в размере 5000 (пять тысяч) тонн в месяц, дополнительное увеличение оклада на 20 процентов всем работникам компании;
- в случае достижения объемов сдачи нефти в магистральный нефтепровод АО «Казтрансойл» в размере 6000 (шесть тысяч) тонн в месяц, дополнительное увеличение оклада еще на 20 процентов всем работникам компании.
2. Начать обсуждение сторонами коллективного договора с 1 февраля 2023 года;
3. Не осуществлять преследование работников, участвовавших в арбитражной комиссии. Строго соблюдать требования трудового кодекса РК;
4. Решение трудового арбитража является обязательным для исполнения;
5. В случае несогласия с решением трудового арбитража, также в случае неисполнения принятых решении, стороны вправе обратиться в судебные органы.
- В ходе проведения примирительной комиссии и трудового арбитража работникам была предоставлена полная, развернутая информация о финансовом положении компании, с постатейным анализом статей доходов и расходов. АО «Phystech II» является исключительно частной компанией, конечными контролирующими сторонами которой являются граждане Республики Казахстан и доля государства отсутствует.
В настоящее время предприятие испытывает значительные финансовые трудности, связанные с погашением кредита от АО «Народный Банк Казахстана». Нефть месторождения «Каражанбас Северный» является высоковязкой и трудноизвлекаемой с соответствующими высокими затратами по добыче. Однако компания имеет четкое стратегическое видение по увеличению объемов добычи нефти в кратчайшие сроки, - заявили в администрации компании.
Во исполнение Решения арбитража от 06.12.2022 года, работодателем издан приказ № 160 от 06.12.2022 года о соответствующем повышении заработной платы с 01.01.2023 года.
- Таким образом, в настоящее время компания выполняет принятые на себя обязательства в полном объеме. При этом, в январе 2022 года уже было проведено увеличение заработной платы работникам месторождения в размере до 20 процентов. При этом каких-либо притеснений, запугиваний и/или увольнений работников не производилось. В органы суда, прокуратуры, инспекции по труду Мангистауской области не поступило ни одного подобного заявления от работников нашего предприятия. Рассмотрение всех требований работников происходит в строгом соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан, - сообщили в компании.
В АО «Phystech II» отметили, что работники не согласны с указанным решением и продолжают требовать увеличения заработной платы на 130 000 тенге после удержания всех налогов и прочих отчислений, или на 100 процентов. В адрес руководства компании работники направили письмо с уведомлением о проведении забастовки и остановки всего производства месторождения, назначенное на 15 декабря 2022 года. В адрес работников предприятия были направлены соответствующие письма с разъяснениями о недопустимости остановки производства на особо опасном объекте, которым является месторождение «Каражанбас Северный». Между тем, как отметили в компании, работники продолжают готовиться к проведению назначенной забастовки.
- Никто не выдворял работников за пределы месторождения, 12 декабря 2022 года во время смены вахт часть работников вахты №1 по окончании срока своей вахты отказались покинуть территорию месторождения «Каражанбас Северный» и отказались пройти в предоставленный автотранспорт для развозки работников. Руководством и представителями Прокуратуры Тупкараганского района Мангистауской области были проведены разъяснительные работы, в частности, о том, что работники после отработки своей вахты не могут находиться на территории опасного производственного объекта. После указанных разъяснительных работ работники Вахты №1 согласились покинуть территорию месторождения «Каражанбас Северный», но отказались от предоставленного транспортного средства для развозки и пешком пошли до трассы Актау - Каламкас. Далее работникам были предоставлены еще два автобуса марки Toyota Hiace к 21:00 часам вечера 12 декабря 2022 года с целью развозки персонала, и руководство компании неоднократно пыталось убедить работников уехать на предоставленных автобусах. Однако работники отказались и разбили юрту вдоль трассы Актау-Каламкас, - отметили в АО «Phystech II».
Администрация предприятия заявила, что таким образом за счет компании к работникам дважды приезжал автотранспорт с целью их возвращения, но работники по своей инициативе добровольно остаются в юрте, не идут на диалог. При этом идет нагнетание морально-психологического климата в стране путем записи видеобращений, предоставление недостоверной информации представителям СМИ, создается резонанс в нашем крае и настраивается общественное мнение против компании, и, в частности, ее руководства.
- При этом необходимо также отметить, что не все работники вахты №1 поддерживают проведение незаконных мероприятий, и 12 декабря 2022 года согласно внутренним положениям компании и Трудовому Законодательству РК часть работников уехала домой после отработки своей вахты. Руководство компании неоднократно пыталось переговорить с работниками по решению вопроса об увеличении заработной платы в рамках действующего трудового законодательства, - сказали в администрации компании.
В настоящее время с работниками предприятия ведется разъяснительная работа как со стороны руководства компании, так и представителями уполномоченных органов Республики Казахстан о недопустимости совершения противоправных действий.
- Согласно ст.176 Трудового Кодекса Республики Казахстан «Забастовки признаются незаконными в организациях, являющихся опасными производственными объектами. Месторождение «Каражанбас Северный» АО «Phystech II» согласно перечню уполномоченных органов отнесено к опасным производственным объектам, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями. Таким образом, организация забастовки на месторождении является незаконной согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. Однако руководство АО «Phystech II» прилагает все возможные действенные меры по урегулированию возникшего трудового спора в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и готово к конструктивному диалогу, - подытожили в АО «Phystech II».
Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.
Работники предприятия в октябре 2022 года записывали видеообращение. Затем сотрудники АО «Phystech II» записали видеообращение к Президенту Казахстана с требованием прекратить давление на работников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы.
Руководство АО «Phystech II» опровергло информацию о притеснении протестующих работников.
В настоящее время между руководством и работниками «Phystech II» имеется решение трудового арбитража от 6 декабря 2022 года, согласно которому большинством голосов было принято окончательное решение по увеличению заработной платы, согласно которому:
1.Заработная плата рабочих повышается следующим образом:
- увеличить оклад на 15 процентов с 1 января 2023 года всем работникам промысла месторождения «Каражанбас Северный», включая инженерно-технический состав;
- в случае достижения объемов сдачи нефти в магистральный нефтепровод АО «Казтрансойл» в размере 5000 (пять тысяч) тонн в месяц, дополнительное увеличение оклада на 20 процентов всем работникам компании;
- в случае достижения объемов сдачи нефти в магистральный нефтепровод АО «Казтрансойл» в размере 6000 (шесть тысяч) тонн в месяц, дополнительное увеличение оклада еще на 20 процентов всем работникам компании.
2. Начать обсуждение сторонами коллективного договора с 1 февраля 2023 года;
3. Не осуществлять преследование работников, участвовавших в арбитражной комиссии. Строго соблюдать требования трудового кодекса РК;
4. Решение трудового арбитража является обязательным для исполнения;
5. В случае несогласия с решением трудового арбитража, также в случае неисполнения принятых решении, стороны вправе обратиться в судебные органы.
- В ходе проведения примирительной комиссии и трудового арбитража работникам была предоставлена полная, развернутая информация о финансовом положении компании, с постатейным анализом статей доходов и расходов. АО «Phystech II» является исключительно частной компанией, конечными контролирующими сторонами которой являются граждане Республики Казахстан и доля государства отсутствует.
В настоящее время предприятие испытывает значительные финансовые трудности, связанные с погашением кредита от АО «Народный Банк Казахстана». Нефть месторождения «Каражанбас Северный» является высоковязкой и трудноизвлекаемой с соответствующими высокими затратами по добыче. Однако компания имеет четкое стратегическое видение по увеличению объемов добычи нефти в кратчайшие сроки, - заявили в администрации компании.
Во исполнение Решения арбитража от 06.12.2022 года, работодателем издан приказ № 160 от 06.12.2022 года о соответствующем повышении заработной платы с 01.01.2023 года.
- Таким образом, в настоящее время компания выполняет принятые на себя обязательства в полном объеме. При этом, в январе 2022 года уже было проведено увеличение заработной платы работникам месторождения в размере до 20 процентов. При этом каких-либо притеснений, запугиваний и/или увольнений работников не производилось. В органы суда, прокуратуры, инспекции по труду Мангистауской области не поступило ни одного подобного заявления от работников нашего предприятия. Рассмотрение всех требований работников происходит в строгом соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан, - сообщили в компании.
В АО «Phystech II» отметили, что работники не согласны с указанным решением и продолжают требовать увеличения заработной платы на 130 000 тенге после удержания всех налогов и прочих отчислений, или на 100 процентов. В адрес руководства компании работники направили письмо с уведомлением о проведении забастовки и остановки всего производства месторождения, назначенное на 15 декабря 2022 года. В адрес работников предприятия были направлены соответствующие письма с разъяснениями о недопустимости остановки производства на особо опасном объекте, которым является месторождение «Каражанбас Северный». Между тем, как отметили в компании, работники продолжают готовиться к проведению назначенной забастовки.
- Никто не выдворял работников за пределы месторождения, 12 декабря 2022 года во время смены вахт часть работников вахты №1 по окончании срока своей вахты отказались покинуть территорию месторождения «Каражанбас Северный» и отказались пройти в предоставленный автотранспорт для развозки работников. Руководством и представителями Прокуратуры Тупкараганского района Мангистауской области были проведены разъяснительные работы, в частности, о том, что работники после отработки своей вахты не могут находиться на территории опасного производственного объекта. После указанных разъяснительных работ работники Вахты №1 согласились покинуть территорию месторождения «Каражанбас Северный», но отказались от предоставленного транспортного средства для развозки и пешком пошли до трассы Актау - Каламкас. Далее работникам были предоставлены еще два автобуса марки Toyota Hiace к 21:00 часам вечера 12 декабря 2022 года с целью развозки персонала, и руководство компании неоднократно пыталось убедить работников уехать на предоставленных автобусах. Однако работники отказались и разбили юрту вдоль трассы Актау-Каламкас, - отметили в АО «Phystech II».
Администрация предприятия заявила, что таким образом за счет компании к работникам дважды приезжал автотранспорт с целью их возвращения, но работники по своей инициативе добровольно остаются в юрте, не идут на диалог. При этом идет нагнетание морально-психологического климата в стране путем записи видеобращений, предоставление недостоверной информации представителям СМИ, создается резонанс в нашем крае и настраивается общественное мнение против компании, и, в частности, ее руководства.
- При этом необходимо также отметить, что не все работники вахты №1 поддерживают проведение незаконных мероприятий, и 12 декабря 2022 года согласно внутренним положениям компании и Трудовому Законодательству РК часть работников уехала домой после отработки своей вахты. Руководство компании неоднократно пыталось переговорить с работниками по решению вопроса об увеличении заработной платы в рамках действующего трудового законодательства, - сказали в администрации компании.
В настоящее время с работниками предприятия ведется разъяснительная работа как со стороны руководства компании, так и представителями уполномоченных органов Республики Казахстан о недопустимости совершения противоправных действий.
- Согласно ст.176 Трудового Кодекса Республики Казахстан «Забастовки признаются незаконными в организациях, являющихся опасными производственными объектами. Месторождение «Каражанбас Северный» АО «Phystech II» согласно перечню уполномоченных органов отнесено к опасным производственным объектам, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями. Таким образом, организация забастовки на месторождении является незаконной согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. Однако руководство АО «Phystech II» прилагает все возможные действенные меры по урегулированию возникшего трудового спора в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и готово к конструктивному диалогу, - подытожили в АО «Phystech II».
Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.
Работники предприятия в октябре 2022 года записывали видеообращение. Затем сотрудники АО «Phystech II» записали видеообращение к Президенту Казахстана с требованием прекратить давление на работников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы.
Руководство АО «Phystech II» опровергло информацию о притеснении протестующих работников.
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