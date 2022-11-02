Нефтяники Мангистау потребовали не увольнять протестующих работников

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Нефтяники АО «Phystech II» записали вновь обращение к Президенту Казахстана.
По словам работников компании, руководство оказывает давление на сотрудников, которые подписали протокол собрания о повышении заработной платы.
- В октябре мы записали свое первое обращение к Президенту Казахстана. Мы просили поднять нам зарплату на 100 процентов. Руководство предприятия по сей день игнорирует наши требования. Теперь еще и руководство оказывает давление на нас, и угрожает увольнением. Протокол собрания о повышении заработной платы подписали более 100 работников компании, - пожаловались работники АО «Phystech II».
АО «Phystech II» осуществляет разведку и добычу нефти и газа на нефтяном месторождении Северный Каражанбас.
В первом своём обращение нефтяники требовали повышения заработной платы на 100 процентов. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге.
По словам работников компании, руководство оказывает давление на сотрудников, которые подписали протокол собрания о повышении заработной платы.
- В октябре мы записали свое первое обращение к Президенту Казахстана. Мы просили поднять нам зарплату на 100 процентов. Руководство предприятия по сей день игнорирует наши требования. Теперь еще и руководство оказывает давление на нас, и угрожает увольнением. Протокол собрания о повышении заработной платы подписали более 100 работников компании, - пожаловались работники АО «Phystech II».
АО «Phystech II» осуществляет разведку и добычу нефти и газа на нефтяном месторождении Северный Каражанбас.
В первом своём обращение нефтяники требовали повышения заработной платы на 100 процентов. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге.
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