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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 1086

Нефтяники Мангистау потребовали не увольнять протестующих работников

Сотрудники АО «Phystech II» записали видеообращение к Президенту Казахстана с требованием прекратить давление на работников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы.

Кадр видео
Нефтяники АО «Phystech II» записали вновь обращение к Президенту Казахстана.



По словам работников компании, руководство оказывает давление на сотрудников, которые подписали протокол собрания о повышении заработной платы.

- В октябре мы записали свое первое обращение к Президенту Казахстана. Мы просили поднять нам зарплату на 100 процентов. Руководство предприятия по сей день игнорирует наши требования. Теперь еще и руководство оказывает давление на нас, и угрожает увольнением. Протокол собрания о повышении заработной платы подписали более 100 работников компании, - пожаловались работники АО «Phystech II».

АО «Phystech II» осуществляет разведку и добычу нефти и газа на нефтяном месторождении Северный Каражанбас.

В первом своём обращение нефтяники требовали повышения заработной платы на 100 процентов. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге.



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