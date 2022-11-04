Руководство АО «Phystech II» опровергло информацию о притеснении протестующих работников

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Руководство АО «Phystech II» прокомментировало видеообращение работников компании к президенту Казахстана с требованием прекратить давление на сотрудников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы.
- Доводим до вашего сведения, что каких-либо притеснений, запугиваний или увольнений работников по инициативе работодателя не производилось. В органы суда, прокуратуры, инспекции по труду Мангистауской области не поступило ни одно подобное заявление от работников нашего предприятия. Рассмотрение требований работников АО «Phystech II» происходит в строгом соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК, - заявили в администрации компании.
Напомним, 2 ноября 2022 года нефтяники АО «Phystech II» записали второе обращение к президенту Казахстана, в котором говорится, что руководство оказывает давление на сотрудников, которые подписали протокол собрания о повышении заработной платы.
В первом своём обращение нефтяники требовали повышения заработной платы на 100 процентов. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге.
- Доводим до вашего сведения, что каких-либо притеснений, запугиваний или увольнений работников по инициативе работодателя не производилось. В органы суда, прокуратуры, инспекции по труду Мангистауской области не поступило ни одно подобное заявление от работников нашего предприятия. Рассмотрение требований работников АО «Phystech II» происходит в строгом соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК, - заявили в администрации компании.
Напомним, 2 ноября 2022 года нефтяники АО «Phystech II» записали второе обращение к президенту Казахстана, в котором говорится, что руководство оказывает давление на сотрудников, которые подписали протокол собрания о повышении заработной платы.
В первом своём обращение нефтяники требовали повышения заработной платы на 100 процентов. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге.
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