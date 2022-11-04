«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.45 KZT
  • €1 = 453.86 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 512

Руководство АО «Phystech II» опровергло информацию о притеснении протестующих работников

Каких-либо притеснений, запугиваний или увольнений работников по инициативе работодателя не производилось. Об этом заявили в АО «Phystech II».

Иллюстративное фото
Руководство АО «Phystech II» прокомментировало видеообращение работников компании к президенту Казахстана с требованием прекратить давление на сотрудников, подписавших протокол собрания о повышении заработной платы.

- Доводим до вашего сведения, что каких-либо притеснений, запугиваний или увольнений работников по инициативе работодателя не производилось. В органы суда, прокуратуры, инспекции по труду Мангистауской области не поступило ни одно подобное заявление от работников нашего предприятия. Рассмотрение требований работников АО «Phystech II» происходит в строгом соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК, - заявили в администрации компании.

Напомним, 2 ноября 2022 года нефтяники АО «Phystech II» записали второе обращение к президенту Казахстана, в котором говорится, что руководство оказывает давление на сотрудников, которые подписали протокол собрания о повышении заработной платы.

В первом своём обращение нефтяники требовали повышения заработной платы на 100 процентов. По их словам, они получают заработную плату в размере от 112 до 180 тысяч тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика