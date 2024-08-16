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16.08.2024, 10:58

Жителей Мангистау не будут штрафовать за использование питьевой воды в туалетах

Общество 0 0 Александр Рыжих

Использование питьевой воды для душа, ванны или туалета не будет подлежать штрафам, если человек оформил разрешение для хозяйственно-бытового водопользования. Об этом сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта cdn.setafi.com
Иллюстративное фото с сайта cdn.setafi.com

В министерстве водных ресурсов и ирригации страны разъяснили вопросы рационального использования водных ресурсов, с учетом положений Водного кодекса Казахстана.

По данным ведомства, статья 66 Водного кодекса РК регламентирует специальное водопользование, которое включает использование поверхностных и подземных водных ресурсов в различных направлениях, таких как питьевые и хозяйственные нужды населения, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, рыбоводство и транспорт. 

Для физических лиц, которые используют воду для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, не вводится запрет на такие нужды, если вода используется в рамках разрешенного режима. Это значит, что использование питьевой воды для душа, ванны или туалета не будет подлежать штрафам, если человек оформил разрешение для хозяйственно-бытового водопользования. Однако использование питьевой воды для других целей, таких как полив или мытье автомобилей, будет считаться нецелевым использованием, если на эти нужды не оформлено соответствующее разрешение, - пояснили в министерстве.

В ведомстве также объяснили, что увеличение суммы штрафов за нецелевое использование воды не преследует цель наказания граждан, а направлено на обеспечение соблюдения положений Водного кодекса и рационального использования водных ресурсов. Штрафы применяются только к случаям, когда нарушаются требования водного законодательства.

Вместе с тем, министерство водных ресурсов и ирригации готово к сотрудничеству с общественностью и заинтересованными сторонами для совместного решения проблем, связанных с использованием водных ресурсов в рамках соблюдения действующего законодательства, - подытожили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае принятия поправок в законодательство, за полив деревьев и использование питьевой воды для смыва унитазов казахстанцы могут отдавать миллионы тенге.  

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Foxy-Hell
Foxy-Hell
Страшно представить, где получить такое разрешение и как оно в целом должно выглядеть) где бы формулировочку увидеть-то, а)
16.08.2024, 18:09
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Аж слезу пустил солёную... Спасибо благодетели, что штрафовать не будут. Ышчё бы давление вернули ,что было раньше, аж до девятого этажа к нам шпарила напор. Ща бачок пока набирается из душа и не бежит...
16.08.2024, 15:32
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