Билеты на поезд подорожают в Мангистау

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По данным пресс-службы министерства транспорта Казахстана, в стране курсируют 140 пассажирских маршрутов. Тариф повысят на 62.

Данные 62 маршрута курсируют в межобластном сообщении. Они субсидируются из республиканского бюджета. Кроме того, есть еще и внутриобластное сообщение, субсидируемое областным бюджетом. Они в компетенции местных исполнительных органов, - сообщили в пресс-службе.

По маршруту «Мангистау – Актобе», «Мангистау – Семей», «Алматы – Мангистау», «Атырау – Мангистау» и «Уральск – Мангистау» планируется поднять цены на билеты с 1 октября 2024 года.

В преддверии нового учебного года в стране, в том числе по Мангистауской области, запустят дополнительные поезда для студентов.

Ранее Lada.kz сообщала о запуске железнодорожного сообщения из Нукуса в Мангистаускую область. Его планируют запустить с 22 августа текущего года.