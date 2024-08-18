В Актау парни спасли щенка, рискуя собственными жизнями

Щенок по неясным причинам оказался на балконной плите недостроенного жилого комплекса в 17 микрорайоне.

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Как щенок попал на балконную плиту перекрытия, неизвестно. По словам очевидцев, он долго скулил. Люди вызвали спасателей.

Ситуация разрешилась до приезда специалистов. Щенка спасли три парня, рискуя собственными жизнями. Животное подняли при помощи веревки и перенесли в безопасное место.

Спасательную операцию сняли на видео.

Помощь прибывших спасателей и полицейских не понадобилась.