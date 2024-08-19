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19.08.2024, 10:54

Димаш Кудайберген выразил желание развивать туризм в Мангистау

Общество 0 1 Александр Рыжих

Народный артист страны, будучи амбассадором туризма в Казахстане, решил оказать максимальную поддержку в развитие этого направления в нашем регионе. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

Аким региона Нурдаулет Килыбай встретился с народным артистом Казахстана Димашем Кудайбергеном, прибывшим в область с рабочей поездкой.

На встрече глава области и артист обсудили туристический потенциал региона и проекты, реализуемые по поручению главы государства. Аким также пригласил певца принять участие в одном из событий следующего года - «Актау - культурная столица тюркского мира».

  Димаш, мы очень рады видеть вас на священной земле Мангистау. Думаю, что этот визит даст огромный импульс развитию туризма в нашей области. Сегодня мы комплексно решаем вопросы инфраструктуры, чтобы придать этой отрасли новое направление, и работаем над улучшением качества услуг для туристов. По примеру Баку и Дубая мы приступили к пересмотру генерального плана Актау. Для привлечения туристов на территории «Теплого пляжа» разрабатывается ряд крупных проектов. В наших планах - превратить Актау в крупный курортный центр, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Стоит отметить, что Димаш Кудайберген впервые побывал в Мангистауской области. Он посетил историко-культурные достопримечательности нашего региона. В его планах - создать произведение, отражающее духовность, культуру и туризм сакрального региона. По его словам, он готов внести свой вклад в популяризацию туристических объектов Мангистау.

 Мы были под огромным впечатлением от Бозжыры, когда увидели ее вблизи. Как будто мы попали в сказочный мир! Невозможно описать словами красоту этого места. Желаю успехов в развитии сферы туризма. Подготовка мест отдыха, привлечение внутренних, внешних туристов — это непростая задача. Необходимо работать в интересах страны, развивать нашу культуру. Мы готовы оказать максимальную поддержку, - сказал Димаш Кудайберген.

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