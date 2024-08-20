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20.08.2024, 14:13

Премьер-Министр недоволен подготовкой к отопительному сезону в Мангистау

Общество 0 1 053 Наталья Вронская

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова рассмотрен ход подготовки к предстоящему отопительному сезону. Отдельным пунктом расскматривалось несоблюдение сроков начала ремонта на предприятии ТОО «МАЭК» в Мангистауской области, сообщает сайт премьер-министра.

фото с сайта golos-naroda.kz
фото с сайта golos-naroda.kz

По данным Министерства энергетики, в текущем году по республике запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На разных стадиях работы ведутся на 1 энергоблоке, 28 котлах и 22 турбинах, полностью завершены на 4 энергоблоках, 21 котлах и 17 турбинах. Также отремонтированы 13,4 тыс. км линий электропередачи, 277 подстанций, 2 292 распределительных пункта. 

В то же время несоблюдение сроков начала ремонта основного оборудования отмечается на электрических станциях в Карагандинской и Мангистауской областях. Министерством определены энергопредприятия, подготовка к отопительному периоду которых находится под дополнительным вниманием.

«В Мангистауской области не завершен капитальный ремонт турбины №4 на ТЭЦ-1 на МАЭК. На ТЭЦ-2 из-за несвоевременной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик. При этом Правительством были выделены значительные средства для развития МАЭК», - сообщили на совещании.

Премьер-министр заявил, что в случаях неготовности ТЭЦ к отопительному сезону персональную ответственность за «накладки» будут нести курирующие заместители акимов.

«Из года в год в стране сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, которые при должном отношении к делу можно было исключить. На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Более того, с указанием многих рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер. По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов. Министерством энергетики уже началась выдача энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду. В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, рассмотрим персональную ответственность курирующих заместителей акимов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, ранее на предприятии ТОО «МАЭК» отчитались, что из 9 млрд тенге, выделенных в этом году на ремонтные работы, освоено 2,7 млрд. Ранее сообщалось, что из резерва правительства предприятию было выделено 5 млрд тенге. 

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