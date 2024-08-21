Сможет ли Актау стать казахстанским Дубаем?

Редакция Tengrinews.kz рассказала о планах руководства Мангистауской области и объяснила, что чиновники хотят сделать с городом у моря.

Фото: Lada.kz

В начале июня на совещании по развитию туризма Президент Казахстана заявил о необходимости пересмотреть генеральный план Актау по примеру Дубая и Баку. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с акиматом Мангистауской области активно заняться привлечением мировых брендов и франшиз гостиничного и ресторанного бизнеса для повышения качества туристической инфраструктуры.

Кому нужен Актау?

По данным акимата Мангистауской области, регион в 2023 году посетило около 390 тысяч туристов. Это на 26 процентов больше, чем в 2022 году. По итогам 2024 года власти тоже ожидают рост – прогнозируют свыше 400 тысяч гостей.

При этом, согласно все той же официальной статистике, большинство туристов – казахстанцы из других областей. В 2023 году было 350 тысяч отечественных туристов и около 40 тысяч иностранных.

Едут отдыхать в Мангистау в основном из Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей. Также из Алматы. Больше половины зарубежных путешественников – россияне. Также акимат насчитал 2 475 человек из Китая, 1 832 из Азербайджана, 1 339 из Италии и 1 333 из Ирана.

Первым делом проблемы...

Мангистауская область столкнулась с коммунальными проблемами – уже несколько лет фокус местных властей на решении инфраструктурных проблем. В регионе нехватка воды. А без нее развить туризм не получится. Только в июне дефицит воды, по данным акимата области, составлял более 62 000 кубометров в сутки, в июле – около 42 500 кубометров. Руководству Актау даже пришлось ограничивать работу автомоек и полив растений.

В августе прогнозная нехватка составляет 22 500 кубометров в день, а в сентябре – уже 14 500 кубометров.

Фото Экспедиция +362

Чиновники хотят решить «водный» вопрос установкой сразу нескольких опреснительных установок: в населенных пунктах Сайын Шапагатов (мощность 6 500 кубометров/сутки), Баянды (3 000 кубометров/сутки), Форт-Шевченко (5 000 кубометров/сутки) и Кендерли (50 000 кубометров/сутки).

Также мощности хотят увеличить на уже существующих предприятиях по производству питьевой воды: на МАЭКе (комбинат называют «сердцем» Мангистау) готовят установки мощностью 6 000 и 24 000 кубометров в сутки, опреснительный завод «Каспий» расширяют в два раза, а выработку частного опреснительного завода в Актау собрались повысить до 7 500 кубометров в сутки.

Отметим, что некоторые местные жители непосредственно связывают дефицит воды с увеличением числа туристов. Мол, до строительства пятизвездочного отеля с большим аквапарком таких проблем не было. По данным акимата, в Rixos Water World подается в среднем только 800 кубометров в сутки (для сравнения, Актау потребляет от МАЭКа 52 000 кубометров в сутки)

По различным прогнозам, полное решение «водного» вопроса может произойти уже в 2025 году.

А вот с электричеством, по заверениям властей Мангистау, проблем в регионе нет: все города и районы энергией обеспечены надежно. А значит, тут для «казахстанского Дубая» препятствий быть не должно.

Ну а самолеты

А вот среди препятствий некоторые представители туристического бизнеса называют высокие цены на авиабилеты. Иногда казахстанцам из Астаны и Алматы дешевле долететь до Турции, Египта или Грузии, отмечают они.

В акимате Мангистауской области говорят, что стоимость авиабилетов можно снизить, увеличив количество авиакомпаний на нашем рынке. И этим уже занимается Министерство транспорта – в казахстанское небо привлекают международный лоукостер. Также есть четкие планы запустить с 2025 года новые рейсы в Актау. В единственный казахстанский город у моря смогут напрямую летать из Караганды, Костаная и Усть-Каменогорска. Если ничего не случится.

Также в Кендерли (о развитии этого курорта говорится уже долгое время) планируется построить аэропорт. В акимате региона даже называют сроки – до конца 2025 года.

Всего в Актау на данный момент есть 88 рейсов по восьми внутренним направлениям: Астана, Алматы, Атырау, Актобе, Кокшетау, Шымкент, Туркестан, Уральск. А также 55 рейсов по 18 международным направлениям (Стамбул, Анталья, Лондон, Дубай/Катар, Баку, Тбилиси, Кутаиси, Москва, Екатеринбург, Грозный, Ереван, Астрахань, Минводы, Махачкала, Казань, Сочи, Горган, Сари).

Что нам стоит отели построить

В середине июня на совещании по развитию туризма Касым-Жомарт Токаев поручил завершить реализацию проектов на территории «Теплого пляжа» в Актау. Первый отель all-inclusive появился там еще в 2020 году, но потом темпы снизились.

Сейчас в акимате Мангистауской области обещают, что уже в следующий летний сезон на «Теплом пляже» появится новый отель – Fairmont на 300 номеров. А еще гольф-клуб на 98 вилл и 9 лунок. До конца 2024 года обещают запустить торговые ряды на 114 бутиков и Wyndham Garden Aktau стоимостью 2,4 миллиарда тенге.

В дальнейшем в эту локацию обещают привлекать инвесторов, чтобы строить там новые гостиницы и рестораны.

Проект гостиницы на 300 номеров

На данный момент в области уже 82 гостиницы.

Кстати, нашумевший проект гостиничного комплекса в урочище Бозжыра вновь на повестке дня у чиновников. По данным акимата, рассматривается вопрос возобновления проекта, предложенного инвестором – компанией Tethys Aktau IV.

Сакральные пути

В Мангистау приезжают не только из-за моря. В регионе немало духовных, исторических и архитектурных памятников, которые привлекают паломников и просто туристов не только из Казахстана. К примеру, известная актриса Ирина Горбачева в интервью Юрию Дудю рассказывала об эмоциях, которые получила на «дне океана» на западе Казахстана.

Фото Экспедиция +362

В акимате региона на запрос Tengrinews.kz выделили три главных направления, которые буду развивать дальше:

Первое направление по Каракиянскому району – ущелье Бозжыра, впадина Каракия, Жанаозен, пески Туйесу возле села Сенек.

Второе направление по Тупкараганскому району – маршрут «Сартас»: мыс Жығылған, Форт-Шевченко, Капам сай, подземные мечети Султан-епе и Шакпак-ата.

Третье направление по Мангистаускому району – направление «Этноаул Когез»: шаровые конкреции Торыш, гора Шеркала, останцевые горы Айракты, городище Кызылкала, урочище Акмыш.

Увидеть Актау и...

Внешний вид города у моря активно обсуждают не только местные жители. Истории с пластиковыми тюльпанами и недолговечными осетрами всплывали в республиканских СМИ. Об облике Актау высказывался и Президент.

Фото Экспедиция +362

Местные чиновники говорят, что буквально в июле отправили делегацию в Азербайджан и ОАЭ – изучать опыт Баку и Дубая. В частности, там казахстанцы задавали вопросы представителям государственных органов, регулирующих вопросы архитектуры, градостроительства и генеральных планов городов, а также общались с проектировщиками прибрежных территорий.

Кроме этого, в этих двух странах искали потенциальных инвесторов и проектные компании, которые могли бы помочь построить туристические объекты на нашем побережье.

У нас есть план, и мы его придерживаемся

«Подглядев» зарубежный опыт, акимат планирует сформировать дальнейший план по развитию набережной Актау. В администрации региона уже анонсировали корректировку генерального плана Актау (для этого привлекают специалистов из ОАЭ).

«Также в ближайшее время планируется провести конкурс на разработку проекта детальной планировки с привлечением международных организаций на территорию в 226 гектаров, расположенную в районе жилого массива "Самал" (бывшая резиденция)».

О необходимости развивать туризм в Мангистау Президент говорит уже не первый раз. И в целом внимание региону Касым-Жомарт Токаев уделяет особое – Актау стал одним из первых городов, которые он посетил, возглавив страну в 2019 году.

Отметим, что на последнем совещании по развитию туризма Глава государства раскритиковал правительство за то, что чиновники хотели развивать одновременно 20 туристических зон. По словам Касым-Жомарта Токаева, такой подход неэффективен и приведет к распылению ресурсов. Он призвал сконцентрироваться на горном кластере Алматинского региона, пляжах Мангистау и Щучинско-Боровской курортной зоне.

На фоне разговоров об Актау, как о втором Дубае, семья, проживающая в областном центре, рассказала о том, как выживает в условиях дефицита воды. Подробнее по ссылке.

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