Зелёный оазис появился в Актау

фото пресс-службы акимата Актау

Перед строительством объекта был разработан проект, в котором часть территории была отведена под благоустройство и озеленение. Для правильной адаптации зелёных насаждений к климату была завезена специальная почва. Вокруг объекта высажены туи и акации, а также установлены элементы освещения. Операционный директор объекта Анжелика Самокиш призвала других предпринимателей города заняться благоустройством и озеленением территорий своих объектов.

«Сеть «Бархан burger shop» поддерживает экологическую акцию «Таза Казахстан» и приглашает всех предпринимателей города заняться благоустройством и озеленением территорий своих объектов. Заключён договор с обслуживающей организацией на проведение работ по содержанию зелёных насаждений, а садовник отвечает за ежедневный уход за растениями. Вокруг объекта отдыхают не только посетители, но и горожане, особенно те, кто гуляет по вечерам, - рассказала Анжелика Самокиш, операционный директор сети «Бархан burger shop».

Ранее сообщалось, что предпринимателей, которые не следят за чистотой на своих участках, будут привлекать к административной ответственности.