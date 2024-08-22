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22.08.2024, 15:49

Зелёный оазис появился в Актау

Общество 0 7 171 Наталья Вронская

В Актау территорию у объекта предпринимательства, расположенного в 4-м микрорайоне, преобразовали в зелёный оазис, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау
фото пресс-службы акимата Актау

Перед строительством объекта был разработан проект, в котором часть территории была отведена под благоустройство и озеленение. Для правильной адаптации зелёных насаждений к климату была завезена специальная почва. Вокруг объекта высажены туи и акации, а также установлены элементы освещения. Операционный директор объекта Анжелика Самокиш призвала других предпринимателей города заняться благоустройством и озеленением территорий своих объектов.

«Сеть «Бархан burger shop» поддерживает экологическую акцию «Таза Казахстан» и приглашает всех предпринимателей города заняться благоустройством и озеленением территорий своих объектов. Заключён договор с обслуживающей организацией на проведение работ по содержанию зелёных насаждений, а садовник отвечает за ежедневный уход за растениями. Вокруг объекта отдыхают не только посетители, но и горожане, особенно те, кто гуляет по вечерам, - рассказала Анжелика Самокиш, операционный директор сети «Бархан burger shop».

Ранее сообщалось, что предпринимателей, которые не следят за чистотой на своих участках, будут привлекать к административной ответственности. 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
444
444
Молодцы , ещё красивее в городе стало . Красиво.
22.08.2024, 18:57
Ingul
Ingul
Не хочется говорить о грустном, но больше, к сожалению, засушили по городу, чем озеленили.
22.08.2024, 12:28
maksimsh
maksimsh
Офигенное место подарили горожанам, молодцы!
22.08.2024, 12:10
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