В Актау вновь ввели график подачи питьевой воды

С 24 августа подача питьевой воды в микрорайоны города будет осуществляться по графику, сообщат пресс-служба ТОО «МАЭК».

Фото с сайта gorlovka-pravda.com

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что в связи с возникшим дисбалансом между производством и отпуском питьевой воды из-за значительного увеличения потребления гидравлический режим подачи питьевой воды с ЦУВС-3 будет изменен с 24 августа по 29 августа включительно.

Режим подачи питьевой воды на верхнюю зону города:

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2;

- с 18.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

- с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2.

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21) 24, с 26 по 29, Толқын-1,2, 29а.

Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города:

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

- с 18.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 24.00 - до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2.

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25.