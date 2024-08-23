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23.08.2024, 16:57

В Актау вновь ввели график подачи питьевой воды

Общество 0 4 801 Лиана Рязанцева

С 24 августа подача питьевой воды в микрорайоны города будет осуществляться по графику, сообщат пресс-служба ТОО «МАЭК».

Фото с сайта gorlovka-pravda.com
Фото с сайта gorlovka-pravda.com

В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что в связи с возникшим дисбалансом между производством и отпуском питьевой воды из-за значительного увеличения потребления гидравлический режим подачи питьевой воды с ЦУВС-3 будет изменен с 24 августа по 29 августа включительно.

 

Режим подачи питьевой воды на верхнюю зону города:

 

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2;

-  с 18.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 7кг/см2;

- с 24.00 – до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5,5кг/см2.

 

К верхней зоне относятся микрорайоны: с 9 по 15, 16 (дома №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73), 17 (дома №№ 1, 20, 21) 24, с 26 по 29, Толқын-1,2, 29а.

 

 Режим подачи питьевой воды на нижнюю зону города:

 

- с 07.00 - до 10.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 10.00 - до 18.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2;

- с 18.00 - до 24.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 5 кг/см2;

- с 24.00 - до 07.00 питьевая вода будет подаваться под давлением 3,5 кг/см2.

К нижней зоне относятся следующие микрорайоны: с 1 по 8, с 21 по 23, 25. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Кто то чё гото не договаривает(складно брэшуть)- вода по графику ,давлением играют. Воды ночью нету совсем, нижняя зона на 9ом этаже. Только рапортуют, что где то увеличили производство, ввели, позволило сэкономить... и ТД и ТП.
24.08.2024, 10:42
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